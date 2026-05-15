El PSOE difunde un panegírico de Sánchez al convertirse en el 2º presidente de la democracia con más días en el poder

El PSOE ha difundido un panegírico sobre su líder, Pedro Sánchez, el mismo día que ha conseguido convertirse en el segundo presidente que más tiempo ha permanecido al frente del Gobierno de España. En su mensaje, la oficina de prensa del PSOE argumenta que lo importante no es el tiempo que se está, sino «para qué y para quién se gobierna».

Sánchez, cuyo entorno siempre ha comentado que el presidente tenía una cierta «obsesión» por batir esos récords, ocupa hoy el segundo puesto, con un total de 2905 días al frente del Ejecutivo, superando a José María Aznar, que estuvo un total de 2904, con sus dos mandatos. Sin embargo, pese a que en los planes de Sánchez está permanecer otros 8 años más, según ha confesado él mismo recientemente, tiene por delante mucho camino por recorrer para poder superar a una de las voces más críticas con Sánchez desde el PSOE, Felipe González.

González ha recordado en más de una ocasión a Sánchez que «una cosa es gobernar y otra bien distinta es estar en el Gobierno» y que continuamente le reprocha su política de alianzas con Bildu, Junts, ERC, etc. Es el presidente que más tiempo ha permanecido al frente del Ejecutivo, con un total de 4903 días y con la convicción de que un candidato socialista debió prestarse a ser presidente sin haber sido el más votado en las urnas, como ha repetido hasta la saciedad.

En el relato difundido por el PSOE, destaca el papel de Pedro Sánchez al frente del Gobierno en cada crisis que ha afrontado nuestro país. Y contabiliza como éxitos la gestión de la pandemia, la lucha contra la inflación desbocada, la emergencia energética o la reciente respuesta al brote de hantavirus.

Toda esa cuenta de «resultados exitosos», según el PSOE, culmina con una frase lapidaria sobre la actuación de Sánchez, durante los 2905 días que lleva al frente del Gobierno: «Defendiendo a España dentro y fuera de nuestras fronteras desde la responsabilidad y la solidaridad».