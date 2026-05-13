Sánchez pide el voto junto a un alcalde del PSOE investigado por contratos vinculados a la trama de Ábalos

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido el voto en Pulianas, un pueblo de Granada, cuyo alcalde, José Antonio Carranza, está siendo investigado por varias denuncias de presunta corrupción en diferentes contratos de mantenimiento y obras con empresas vinculadas a la trama de José Luis Ábalos y Koldo García, además de otro supuesto caso de tráfico de influencias en la asignación de un puesto de trabajo para la esposa del edil.

Sánchez, María Jesús Montero y el alcalde investigado han pedido el voto en Pulianas, a 5 kilómetros de la ciudad de Granada, en una circunscripción donde el PSOE teme perder un escaño de los 4 que obtuvo en las anteriores elecciones de 2022. Pero antes que Sánchez, ya estuvieron por allí Ábalos y Koldo y, según investigación de la UCO, que ya está en manos de la fiscalía de Granada, su paso sirvió para introducir a la empresa Áridos Anfersa SL, una de las sociedades mercantiles vinculadas en Granada y en otros puntos de España, a la trama Ábalos.

De hecho, según la información que está investigando la fiscalía, el Ayuntamiento de Pulianas, bajo el mandato de José Antonio Carranza, contrató por valor de 300.000 euros en contratos menores y otros 130.000 euros para la remodelación de la Plaza José Tovar, de este municipio.

Según la documentación que obra en poder de la UCO, la empresa Áridos Anfersa SL contrató a la mujer de Koldo García, a la que, según los audios del propio Koldo García, necesitaba cotizar para poder tener una pensión digna a los 65 años. Es la misma empresa que la Guardia Civil ha rastreado y que asegura que pasó de la nada a facturar millones a la empresa pública Tragsa.

De hecho, para contratar obras no solo en Pulianas, sino en otros municipios colindantes, la Diputación de Granada compró una acción de Tragsa, con lo que pasó a trabajar sobre acuerdos marco y no con la legislación de contratos habitual, de modo que se alejaba del control exhaustivo de los interventores, cuya obligación es velar por la limpieza y legalidad de la contratación pública.

Contratos por medio millón

Según los informes de la UCO, que han dado lugar a las denuncias ante la fiscalía de Granada por parte de la oposición municipal del PP en la localidad de Pulianas, Áridos Anfersa se hizo con cerca de medio millón de euros en contratos menores por obras solamente en Pulianas, un hecho que constata la oposición municipal, mientras se lamentan de que «estamos justo terminando de pagarlo ahora…». En el caso de Anfersa, se encuentra en estos momentos en una fase de sobreseimiento provisional donde el juez instructor está a la espera de recibir más pruebas y documentación.

José Luis Ábalos estuvo en este pueblo de 5.500 habitantes, en 2021, siendo ministro de Transportes y secretario de Organización del PSOE. Entonces, José Antonio Carranza era su homólogo en Organización del PSOE de Granada, cargo orgánico que continúa ostentando y que compatibiliza con la alcaldía de Pulianas.

Pero Ábalos volvió a esta localidad granadina dos años después, poco después de haber sido despojado de cargo ministerial y también orgánico por Pedro Sánchez. Entonces asistió a una fiesta de la rosa, junto con 140 socialistas más, cuando el ex ministro ya había caído en desgracia y era un diputado más en el Congreso, por motivos que solamente Sánchez parecía conocer.

Ante el alcalde Sánchez se ha jactado del «buen hacer» de su Gobierno, frente a los que «con el descaro de Ayuso o a la chita callando, como Moreno Bonilla» ejecutan recortes «porque no quieren una sanidad pública y universal». El presidente del Gobierno ha exhibido un crecimiento de la economía española, que, según ha dicho, «es seis veces el del resto de la UE», y ha añadido que hay que crecer «para poder repartir los frutos del crecimiento». Todo ello ocurre, según ha dicho Sánchez, «porque gestionamos mejor que ellos» (en alusión al PP).