El documento que el testigo negó haber firmado corrobora que la plaza de Luis Carrero se creó para servir al «hermanito»

Un testigo clave en el juicio contra David Sánchez, hermano de Pedro Sánchez, ha negado ante el tribunal haber firmado un documento oficial de la Diputación de Badajoz que corrobora que el puesto creado para Luis Carrero tenía como objetivo fundamental asistir a David Sánchez en sus proyectos.

El documento en cuestión, firmado con la firma electrónica de la Administración pacense por José María Sánchez Sánchez, jefe del Servicio Provincial de Bibliotecas de la Diputación de Badajoz, explicita que la plaza se estableció «por una necesidad y justificación tanto administrativa como organizativa, que radicaba en la exigencia de coordinar los diferentes centros dependientes del área» y «coordinar los previsibles fondos económicos estatales y europeos» para «proyectos transfronterizos», eufemismo que encubre el proyecto Ópera Joven impulsado por David Sánchez.

Sin embargo, durante su comparecencia judicial, este testigo ha negado categóricamente ser el firmante del documento que ahora obra en los autos del procedimiento.

El abogado del PP pide explicaciones

Alberto Durán, abogado del PP, ha denunciado la contradicción durante el interrogatorio: «Se nos ha presentado aquí un escrito que se nos ha negado antes, que es un escrito emitido a petición de una parte con papel de la Diputación de Badajoz, con firma digital de la Diputación, haciendo creer la apariencia de que es un papel oficial de la Diputación que ha sido aquí negado hace unos minutos. Solicito que la Sala valore estas dos irregularidades».

Durán ha aprovechado su intervención para pedir expresamente a la Sala que valore la posible comisión de un delito de falso testimonio, considerando que la conducta del testigo ha sido demasiado «evidente».

Posible imputación por falso testimonio

La negativa del testigo reviste especial gravedad desde el punto de vista penal. La Ley de Enjuiciamiento Criminal es meridiana: quienes comparecen en calidad de testigos tienen la obligación legal de decir la verdad. La presentación de un documento firmado por la parte que ahora lo niega, con la firma digital oficial de la Administración, constituiría prima facie un indicio claro de falso testimonio.

Los jueces de la Audiencia Provincial tienen ahora la responsabilidad de decidir si abren una línea de investigación por este delito que, de probarse, acarrearía penas de cárcel para el testigo.

«Satisfacer los caprichos» de David Sánchez

El contenido del documento es particularmente relevante en el contexto del juicio. La instructora del caso sostuvo en su auto de procesamiento que la plaza de Luis Carrero fue creada para «satisfacer los caprichos» de David Sánchez, con quien mantenía una estrecha relación de amistad. El escrito firmado por José María Sánchez Sánchez corrobora precisamente esa tesis acusatoria.

El documento revela que las funciones de la plaza incluían la coordinación de centros y la gestión de fondos para proyectos transfronterizos, funciones que en la práctica fueron desempeñadas exclusivamente en beneficio del proyecto Ópera Joven de David Sánchez, según la base de datos probatoria que obra en la causa.