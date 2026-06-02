El director de OKDIARIO, Eduardo Inda, ha lanzado una advertencia sobre lo que considera el mayor fraude electoral de la democracia española: Pedro Sánchez estaría robando las próximas elecciones generales mediante la nacionalización masiva de presuntos hijos y nietos de exiliados. La prueba, según Inda, ya está sobre la mesa: en las últimas elecciones autonómicas, el PP arrasó en el voto presencial en Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía, pero el PSOE ganó el voto exterior en las cuatro comunidades, una anomalía sin precedentes que rompe con la tendencia histórica de que ambos votos vayan en la misma dirección. Detrás de ese vuelco, apunta Inda, están los 540.000 presuntos descendientes de exiliados ya nacionalizados y los 2,4 millones que han solicitado serlo, una cifra que alteraría de forma definitiva cualquier resultado electoral en España.