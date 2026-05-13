El presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha incluido en su agenda electoral un mitin en Granada, este miércoles 13 de mayo, antes del cierre de la campaña andaluza en Sevilla, según fuentes socialistas, para tratar de luchar in extremis por un escaño que está en liza y que, según los cálculos de la maquinaria del PSOE, le pueden arrebatar sus propios socios de Por Andalucía y Adelante Andalucía.

Según fuentes del PSOE, Sánchez va a Granada para intentar «salvar los muebles» e igualar el mal resultado obtenido en las elecciones de 2022, cuando los socialistas andaluces, con Juan Espadas como cabeza de cartel, obtuvieron 4 escaños, frente a los 6 obtenidos por el PP, dos de Vox y uno de Por Andalucía.

En esta ocasión, el PSOE trata de evitar bajar un escaño en Granada y quedarse con solamente 3, mientras que el PP aspira a aumentar uno. Pero el problema de los socialistas reside en sus socios de gobierno, a su izquierda. Tanto Por Andalucía, con Antonio Maíllo, como Adelante Andalucía, que presenta como cabeza de cartel para presidir la Junta de Andalucía a José Ignacio García, disputan votos e incluso el último escaño, según los últimos sondeos que manejan en el PSOE-A a su candidata María Jesús Montero.

Los socialistas considerarían «casi un éxito» repetir el resultado de los anteriores comicios, tal como se les va presentando día a día y tracking a tracking el resultado que van a arrojar las urnas el próximo domingo 17 de mayo.

Dentro de los cuarteles generales del PSOE achacan el previsible batacazo a una mejora de sus socios, por su izquierda, pero también a la abstención que esperan se vuelva a repetir en la cita electoral del próximo domingo 17 de mayo. Sostienen las fuentes socialistas consultadas que la participación en las últimas citas electorales ha sido menor que en anteriores comicios, con un 58% del censo en 2018 y un 56% en 2022.

Esos votantes que han dejado de ir a las urnas se convierten en «cruciales» para la organización que lidera Pedro Sánchez y es a ellos a quienes se dirige el secretario general del PSOE, para intentar animar «a aquellos que dejaron de votarnos y ya no han vuelto, pero no se han ido a ningún otro partido». También intentará convencer a los que parecen haberse pasado a opciones más a su izquierda. Para estos últimos, el presidente del Gobierno prepara un llamamiento al «voto útil». Granada es una circunscripción crucial en este sentido.

Por su parte, en Sevilla, circunscripción que resistió como bastión del PSOE-A hasta 2018, pero que en 2022 cambió y dio un vuelco hacia el PP de Juanma Moreno, con una ventaja superior a 123.000 votos y un porcentaje de 40,14% para el PP, frente a un 26,63% obtenido por el PSOE-A. Sevilla es la ciudad que vio nacer a María Jesús Montero y probablemente sea testigo de su «caída» tras la apertura de las urnas el 17 de mayo, pese a los esfuerzos de última hora de Pedro Sánchez.