Moreno atrapa la mayoría absoluta y Montero lleva al PSOE al peor resultado de su historia

Juanma Moreno está en condiciones de revalidar el 17M la mayoría absoluta que logró en las elecciones de 2022. A una semana de los comicios, el PP lograría 56 escaños (43,1%), con una distancia de 29 diputados con el PSOE de María Jesús Montero, que se desploma a su peor resultado histórico (27 escaños, 22,4%).

Según el sondeo de Data10 para OKDIARIO, los populares se situarían un escaño por encima de la mayoría absoluta, fijada en 55 diputados. Si bien no alcanzan el histórico resultado de hace cuatro años, 58 parlamentarios, es suficiente para confirmar a Moreno al frente del gobierno regional sin dependencias de Vox, como sí ocurrió en Extremadura o Aragón.

El partido de Santiago Abascal se mantiene como tercera fuerza con 16 parlamentarios (14,1%), dos más que en los anteriores comicios. En esta ocasión, Vox firma un resultado más tibio que en las tres elecciones autonómicas celebradas hasta ahora y estanca su sólida tendencia de crecimiento. Tras convertirse en imprescindible para la gobernabilidad en Extremadura, Aragón y Castilla y León, e incluso entrar en los gobiernos de las dos primeras comunidades con una notable cuota de poder, en esta ocasión, no podrá condicionar el mandato de Moreno.

Desplome histórico del PSOE

María Jesús Montero, por su parte, confirma sus negros pronósticos: empeora los 30 escaños de Juan Espadas de 2022, que ya eran el peor resultado del PSOE en Andalucía, y sitúa a su partido en un dramático suelo electoral en el que, durante décadas, fue el principal bastión del socialismo.

La encuesta revela que el desencanto de la izquierda afecta en exclusiva al PSOE porque los otros dos partidos del espectro mantienen o incluso mejoran notablemente su resultado. Es el caso de Adelante Andalucía —la marca de Teresa Rodríguez—, que se apunta cinco escaños (7%), tres más de los que tenía hasta ahora. Por Andalucía —las siglas que aglutinan a IU, Podemos y Sumar— no consigue capitalizar el retroceso del PSOE pero mantiene sus cinco parlamentarios (7,9%). Ambas formaciones empatan así en su pugna por liderar el margen de la izquierda radical.

El PP, pues, confirma su dominio. Moreno dobla en escaños a Montero en siete de las ocho provincias. En Málaga, por ejemplo, los populares firman nueve parlamentarios por apenas cuatro de los socialistas.

El escenario que dibuja el sondeo de Data10 constata así la tendencia que viene observándose en las últimas elecciones autonómicas celebradas en España: la victoria arrolladora de la derecha y el declive sin freno de la izquierda. De confirmarse estos resultados, el partido de Pedro Sánchez se habrá dejado, en apenas cinco meses, hasta 20 diputados en cuatro asambleas regionales. El caso andaluz es, además, especialmente significativo y de gran peso simbólico para el PSOE, con una candidata, Montero, que ha sido la mano derecha de Sánchez desde su llegada a La Moncloa como vicepresidenta del Gobierno y que es, además, la actual vicesecretaria general del partido.

El ciclo electoral diseñado por el PP y que desembocará en las generales del año que viene corrobora el enorme desgaste de la marca PSOE, envuelta en los escándalos de corrupción del entorno personal y político de su propio presidente. Los comicios en Andalucía se celebran apenas unos días después del juicio en el Supremo a José Luis Ábalos y su ex asesor Koldo García por la trama de las mascarillas, el cobro de comisiones por la compra de material sanitario durante la pandemia. El juicio ha apuntado, además, a la posible financiación ilegal del PSOE a través de un sistema de cobro de comisiones a constructoras bajo la apariencia de donaciones.

Las elecciones en Andalucía marcarán así el punto y aparte hasta las generales. Si bien no existen dudas de que Juanma Moreno ganará los comicios, los próximos días podrían ser relevantes para determinar si lo hace con una mayoría suficiente o si, aunque sea por la mínima, acaba dependiendo de Vox. También se decidirá la dimensión de la caída del PSOE, en cualquier caso, irreversible.