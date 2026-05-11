Juanma Moreno: «Si tengo una victoria amplia y supero el 40%, iré directamente a la investidura sin negociar con Vox»

El palmario ejemplo de que la vida nunca es totalmente perfecta es Juanma Moreno (Barcelona, 1970). Aunque sabe que atesora un 99% de posibilidades de ganar y por goleada las elecciones andaluzas del próximo domingo, no está feliz del todo. El 1% que separa la felicidad parcial de la felicidad total se llama mayoría absoluta y está en los restos de esas ocho circunscripciones, que son las provincias que integran una Andalucía con casi la misma extensión y población que Portugal. Sea como fuere, tiene meridianamente claro que irá directo a la investidura sin negociar con Vox si se queda en la banda baja que pronostican algunas encuestas.

La incógnita no es quién ganará sino por cuánto. El émulo en versión liberal de Felipe González critica en términos muy duros el plantón de Marlaska a las viudas de los guardias civiles muertos en Huelva durante la persecución a una narcolancha, duda de la honradez de su rival María Jesús Montero, muestra su orgullo por un Descubrimiento de América que echó a andar por estas tierras y avanza que construirá 22.000 viviendas públicas en la próxima legislatura y seguirá bajando los impuestos. Y, sorprendentemente, descarta por completo, casi de manera tajante, dar el salto a la política nacional en un futuro. Por cierto: hay sedes y sedes. La del PP andaluz, donde se realizó esta entrevista, es sencillamente grandiosa, entre otras razones porque linda literalmente con la muralla del Real Alcázar.

PREGUNTA.- ¿Cómo se siente un político cuando está en una campaña electoral agotadora como esta, sabiendo que va a ganar y además por goleada?

RESPUESTA.- Ya quisiéramos. En política siempre, como bien sabe Eduardo, hay que ser muy prudente. Por la extensión de Andalucía hay ocho provincias, ocho restos, y después ocho ritmos distintos en términos económicos y sociales. Lo que sí podemos prever por los estudios demoscópicos y por lo que vivimos en la calle es que somos los favoritos de los andaluces y que vamos a ser la primera opción previsiblemente. Pero habrá que esperar hasta el 17 de mayo para ver si tenemos esa mayoría suficiente que tanto anhelamos, porque sabemos que es un instrumento muy importante para seguir cambiando y mejorando Andalucía.

P.- Los políticos son la leche, con perdón, porque qué más da decir «mayoría absoluta» o «mayoría». ¿Por qué no lo dicen directamente?

R.- El ciudadano lo entiende perfectamente. «Absoluta» es un término que viene de las monarquías absolutistas. Le podemos llamar de muchas maneras: mayoría de convivencia, mayoría de estabilidad… Todo el mundo sabe lo que es la mayoría. Lo que sí saben los andaluces es que, si no tenemos 55 escaños, los que van a pasarlo peor son ellos, no el Gobierno, porque perderemos una de las grandes claves de éxito que ha sido la estabilidad, que es lo que nos ha permitido dar credibilidad y generar confianza. Y esa confianza es la que ha hecho que la economía se active.

P.- ¿Qué es ese anillo que lleva?

R.- Me lo pregunta todo el mundo. Lo que hace es medirme las constantes vitales. Lo utilizo sobre todo para dormir. Él me mide el sueño. Como tengo que tomar una serie de pastillas para dormir y no puedo pasarme con ellas, lo que hace es medirme exactamente el nivel de sueño. Se lo mando a mi médico cada 15 días y él me dice: media pastilla más, media menos.

P.- ¿Tiene que tomar pastillas para dormir habitualmente?

R.- Sí, siempre. Tengo un problema fisiológico que me impide conciliar el sueño. El reloj no sólo te dice lo que has dormido, sino la fase REM, si has respirado, si tienes problemas de respiración, el oxígeno en sangre… Son muchos datos. Es terapéutico.

P.- ¿Cuántas horas duerme el presidente de media?

R.- Cinco horas. Las buenas y las malas. Hay días que duermo cuatro, como hoy. Lo que me quita el sueño de verdad es no alcanzar la mayoría absoluta. Hemos visto lo que pasó en Extremadura y en Aragón. Yo mismo en la legislatura anterior no pude culminar los cuatro años. Tuve que adelantar las elecciones porque Vox me tumbó un presupuesto que estaba registrado, presentado y negociado con ellos, porque en un despacho de Madrid alguien dijo que no convenía a los intereses de Vox aprobarlo. Dejaron a nueve millones de personas sin presupuesto. Ahí entendí que Vox no manda al candidato local. Las personas que están en el parlamento son personas interpuestas y manda un señor que no es andaluz, que no conoce Andalucía y que toma decisiones sobre Andalucía.

P.- ¿Quién es ese señor?

R.- No lo sé. No sé si es Santiago Abascal o alguien de la cúpula de Vox. En Andalucía tienen un coordinador cuyo nombre no recuerdo, pero lo que ellos mismos te dicen es que hemos llegado a acuerdos cerrados y la noche antes hemos ido al despacho y nos los han roto. Ha pasado con listas, con decretos, con muchas cosas. Que los andaluces estén sometidos al dictamen de un señor que no conoce su problemática me inquieta y debería inquietar también a los andaluces.

P.- ¿Qué le parece que el ministro Marlaska no haya asistido al funeral por los guardias civiles muertos persiguiendo una narcolancha en Cádiz?

R.- Me parece impresentable. Un ministro de Interior tiene la obligación moral y funcional de asistir cuando, en acto de servicio, sobre todo en la lucha contra el narcotráfico, pierden la vida dos guardias civiles. La actuación en materia de narcotráfico ha sido tremendamente negativa en Andalucía durante estos años de sanchismo. Antes sólo veíamos planeadoras y cierto movimiento del narco a través del Estrecho de Gibraltar. Ahora la presión alcanza desde Ayamonte en Huelva hasta Cabo de Gata en Almería. Novecientos kilómetros de litoral están sometidos.

P.- ¿Teme usted que el Campo de Gibraltar se convierta en una suerte de Sinaloa?

R.- El narco lo pudre todo. Cuando va entrando, va corrompiendo: gente de los cuerpos y fuerzas de seguridad, políticos, banqueros, jueces. Lo hemos visto en otros países, incluso europeos. Ha sido tal la dejación del Gobierno de Sánchez que las narcolanchas han llegado hasta aquí, hasta el río Guadalquivir, hasta Sevilla capital. No puede ser. Y cuando se instala el narco, es muy difícil combatirlo. Me da miedo como presidente que lleguemos a un punto en que le echen un pulso al Estado. El narco mueve decenas de miles de millones de euros y tiene medios materiales y humanos muy poderosos. Además, tenemos un Código Penal laxo que permite que los narcos prácticamente chuleen a los cuerpos y fuerzas de seguridad. Si no se combate con un código duro y con más medios materiales y humanos, vamos a tener un problema muy difícil en diez o quince años.

P.- ¿Sorprendido también de que Sánchez tampoco haya ido al funeral?

R.- Debería haber ido. No puedo entender que el presidente del Gobierno esté en Andalucía y no haya podido acercarse. ¿Qué trabajo cuesta venir al funeral y quedarse aquí a dormir una noche?

P.- ¿Le ha sorprendido que Vox no suspendiera la campaña?

R.- Me ha sorprendido muchísimo, y no sólo a mí, sino a los presentes en el funeral. Cuando tú ves al hijo agarrando el féretro con la bandera de España, roto de dolor, no puedes subirte a un atril a hablar de política a la misma hora, con un luto oficial decretado por la Junta de Andalucía. Que la extrema izquierda no lo haga ya estamos acostumbrados. Pero que Vox haga política mientras lloramos con sus familiares me parece incoherente con su propio discurso y muestra una notable falta de sensibilidad.

P.- La mayoría absoluta está en el Parlamento andaluz en 55 escaños. Si el domingo saca 53 o 54, ¿convocará negociación con Vox o irá a la investidura por su cuenta?

R.- Mi intención es gobernar en solitario. Si tengo una victoria amplia en las ocho provincias y supero el 40%, iré directamente a la investidura. Pero yo practico la visualización positiva. No me entra en la cabeza la posibilidad de no alcanzar esos 55 escaños [mayoría absoluta]. Sé que es difícil, no quiero ser ingenuo, pero tenemos que trabajar sin descanso hasta el día 17 para conseguirlo.

P.- ¿Qué ha pasado en Andalucía para que la derecha tenga ahora mismo el 60% de los votos, cuando el PSOE gobernó 38 años, más que Franco?

R.- La conjunción de muchas cosas. La primera, un hastío y cansancio por parte de una mayoría de andaluces. Los andaluces le han dado al PSOE mucho cariño, y lo dilapi­dó en forma de corrupción sistémica y galopante, como se ha visto en los casos de Invercaria o los ERE. Segundo, una parálisis económica y en los servicios públicos. Ese desencanto colectivo fue lo que propició la alternativa. Y una vez que hemos asumido la responsabilidad de gobierno, los andaluces se han dado cuenta de que todo lo que les habían dicho —que nosotros íbamos a destruir el tejido social— no ha ocurrido. Todo lo contrario. Andalucía hoy es una de las economías más pujantes de España y de Europa. Muchos andaluces que votaban al PSOE me dicen: «Aquello no ha funcionado, esto está funcionando». Se llama democracia. Alternancia.

P.- ¿Ha seguido el juicio del Supremo por el caso Mascarillas?

R.- He estado liado con la campaña, pero sí he visto los flashes de las distintas noticias. La verdad es que no deja uno de sorprenderse.

P.- El señor Aldama ha señalado reiteradamente a María Jesús Montero. ¿Considera que ella es corrupta o trigo limpio?

R.- No sé si es corrupta, no tengo ese conocimiento. Lo que sí sé es que es muy difícil que ella no tuviera acceso a cierta información, siendo la número dos del Gobierno y la número dos del partido. Era la jefa del jefe de Gabinete, del presidente de la SEPI, de una serie de personas que ahora están investigadas precisamente por colaborar en esa trama. Me resulta muy difícil que, cuando tú controlas las finanzas del partido, el señor Koldo pasara por allí con absoluta impunidad. Y algo ha tenido que saber.

P.- ¿Usted cree que Montero es sospechosa?

R.- Lo que está claro es que ella tiene que saber algo. Estando donde estaba durante ocho años, es imposible que no haya tenido acceso a información o no haya observado comportamientos raros o extraños. Otra cosa es que haya querido mirar para otro lado. Pero lo que está claro es que en el sitio donde ella estaba todos los caminos se cruzaban, y por tanto algo ha tenido que ver, algo ha tenido que saber.

P.- ¿El señor Sánchez es el número uno de la trama, como lo ubicó Aldama?

R.- Eso lo tiene que decir un juez. Lo que sí intuyo es que el señor Sánchez tiene conocimiento. Cuando tú tienes una estrecha colaboración con dos personas y les das responsabilidades importantes, tienes que conocerlas. Al señor Ábalos lo mantienes de diputado en el Congreso una vez que lo has destituido como ministro porque sabes que hay irregularidades y corruptelas, porque mantienes una amistad estrecha con él, con el señor Koldo y con el señor Cerdán. Tú puedes equivocarte una vez: yo puedo mañana nombrar a un señor y que te salga rana. Pero usted nombra un secretario de Organización y te sale corrupto. Nombra otro secretario de Organización, el señor Cerdán, y te sale también corrupto. ¿Y no lo sabías? Ahí hay una responsabilidad más que evidente del señor Sánchez. Y ahí todo huele a podrido. A medida que uno va viendo más material sobre esa causa, ya no solamente el trato como mercancía hacia las mujeres, la contratación de prostitutas… Es todo tan oscuro.

P.- Eso ya se vivió aquí en Andalucía, en este caso sólo faltó la cocaína… ¿Qué le parece todo ese material que va saliendo?

R.- Es tan oscuro… El fiscal ha dicho que había una trama corrupta, una organización criminal que estaba operando de manera organizada y planificada al calor de las instituciones y del poder. ¿Del poder de quién? Del Gobierno. ¿Quién manda en el Gobierno? El presidente Sánchez. Por tanto, evidentemente, el señor Sánchez tiene que haber tenido conocimiento de ese tipo de prácticas. Y esto no es nuevo: lo de pagar prostitutas con dinero público ya lo vivimos aquí en Andalucía.

P.- ¿Están fastidiando desde La Moncloa la vida a la Junta de Andalucía?

R.- La están fastidiando a los andaluces. En una comunidad de nueve millones de habitantes y 89.000 kilómetros cuadrados, el señor Sánchez ha hecho tres kilómetros y medio de autovía y cero centímetros en Cercanías. No hay conexión con Algeciras, el principal puerto de mercancías de España. Ha habido desconexión entre Málaga y Sevilla durante seis meses, y ahora con Huelva. No ha habido inversión en puertos, en infraestructura aeroportuaria, en políticas hídricas. Ninguna de las más de 40 obras de interés general del Estado en una comunidad con la potencia agrícola que tiene Andalucía.

P.- Y cuando han invertido, como en Adamuz, pues desgraciadamente pasa lo que pasa…

R.- Todavía más de 100 días y nadie ha asumido ninguna responsabilidad con 46 muertos. Será la justicia y la comisión de investigación la que ofrezca claridad, pero los indicios apuntan a que ha habido un problema de mantenimiento. La vía saltó incluso 22 horas antes. Según la propia investigación de la Guardia Civil, ya había detectada una irregularidad en la vía, una disfunción, y por tanto ahí hay una responsabilidad. Lo que me sorprende es que en España haya un apagón donde hubo siete muertos y más de 1.200 millones de euros de pérdida y absolutamente nadie en el Gobierno haya asumido nada. Y lo del ferrocarril es pavoroso: que Adif o Renfe se quieran poner como víctima… Víctima es el que ha perdido un hijo, una hija, una madre, un padre o un hermano. Usted no es víctima, usted es parte del problema.

P.- ¿Le sorprende que el ministro Puente siga en el puesto?

R.- Me sorprende. No sólo el señor Puente, sino el presidente de Renfe y el de Adif. Me sorprende el silencio y el encapsulamiento en torno a una situación tan grave. Simplemente hago una reflexión: ¿qué hubiera sucedido si el ministro de Fomento fuera del PP?

P.- Cuando ocurrió lo de Angrois, que fue fallo del maquinista, se echaron como lobos sobre Ana Pastor…

R.- Ahora llevamos más de 100 días y nadie ha asumido responsabilidad alguna. Ese es el país en el que vivimos: un país donde nadie asume responsabilidades y donde ha habido un notable deterioro del mantenimiento de las infraestructuras, tanto de la red viaria como de la ferroviaria. Y ese problema en Andalucía ha sido todavía más grave. Un caso paradigmático es que Andalucía, siendo una de las grandes potencias energéticas en términos fotovoltaicos y de aerogeneradores, Red Eléctrica invierte un 40% menos de lo que le corresponde por habitante. Hasta tal punto que ya no podemos ubicar un proyecto industrial en Málaga porque no hay capacidad eléctrica.

P.- ¿Y por qué no llevan al Gobierno ante los tribunales por todo esto?

R.- Ya estamos en un contencioso. El problema es que incluso las nuevas promociones de viviendas se están retrasando porque no tenemos conectividad eléctrica. Es un disparate colosal. El último dato que tuvimos es que la ejecución de obra pública en Andalucía estaba en torno al 15%, mientras que en Cataluña era del 60% en el año 2022. A partir de que lo denunciamos, hicieron un apagón informativo y ya no hemos vuelto a tener ninguna información más sobre ejecución de obra pública. Así funciona el Gobierno. Nos suponemos que los recursos han ido a quien tiene las llaves del gobierno: el señor Puigdemont, los señores de Esquerra, que son los que mandan… Se privilegia unos territorios sobre otros.

P.- ¿Habrá más rebajas fiscales?

R.- En siete años hemos hecho siete bajadas de impuestos, que han supuesto un ahorro de cerca de 2.000 millones de euros anuales a los andaluces, y hemos recaudado 7.200 millones más al año. La curva de Laffer. Cuando se quitan impuestos, no se deja de recaudar. Tenemos un litigio en el Constitucional por el impuesto de Patrimonio, que nosotros bonificamos al 99%. Vamos a seguir con Sucesiones y Donaciones. Hemos localizado un problema entre hermanos cuando heredan una vivienda: vamos a bonificarlo al 99%. Vamos a hacer un plan de empresa familiar en el cual auxiliamos y bonificamos a empresas pequeñas, familiares, o empresas que pasan de autónomo a pequeña empresa para que den el salto. Para que tengan apoyo cuando hay turbulencias: con ayuda al pago de la electricidad, con bonificaciones en materia de impuestos en los primeros y segundos años. En definitiva, hacerle la vida un poquito más fácil a esa empresa que es, al final, el motor económico.

P.- ¿Y qué pasa con la financiación autonómica?

R.- Nosotros estamos infrafinanciados. Somos víctimas de un gran acuerdo entre el señor Zapatero y el señor Rovira en el año 2009 que benefició al independentismo catalán y del que la gran perdedora fue Andalucía. El socialismo andaluz claudicó y aceptó un mal modelo de financiación que llevamos pagando 18 o 19 años. Y el problema va incrementándose, porque las letras que tiene firmadas Sánchez con Puigdemont y con Junqueras van a seguir adelante. A partir del 18 de mayo empieza la mecánica para la cesión del 100% de la recaudación de todos los impuestos a Cataluña. Que nadie tenga la menor duda.

P.- Por ministra de Hacienda interpuesta, ¿va a robar a los andaluces para dárselo a los catalanes?

R.- Va a hacer algo que es terrible para un país: romper el principio de igualdad, romper la caja única, romper los principios de solidaridad interterritorial. Es como si mañana Alemania decidiera que ya no quiere solidaridad interterritorial en Europa. Europa desaparecería. La esencia de Europa es esa. Pero lo mismo está pasando en España. El señor Junqueras ha firmado con el señor Illa que van a recaudar el 100% de los impuestos y se lo van a cobrar una vez que pasen estas elecciones. Y el señor Puigdemont quiere una financiación singular para Cataluña y Sánchez tendrá que ceder en ambas.

P.- Cuando saltó el escándalo de los cribados de cáncer, ¿pensó que se le podía ir de las manos el Gobierno? Y hay gente que duda que usted no estuviera enterado del escándalo.

R.- Absolutamente. Lo digo con toda claridad: yo me enteré en una rueda de prensa. El sistema es muy opaco, funciona con compartimentos estancos y muy poca fluidez en la información. Se produjo un error grave: a 2.317 mujeres, en vez de informarles correctamente para la segunda prueba del cribado, el error fue haciéndose una bola hasta que saltó. A partir de ahí hice cuatro cosas: pedí disculpas personalmente, puse en marcha un plan de choque antes del 30 de noviembre para revisar a todas esas mujeres, contraté 500 nuevos profesionales y cambié el protocolo. Y lo último: asumí responsabilidades. Destituí a la consejera, la viceconsejera, el director general de Salud Pública y el delegado. La cúpula entera. En Andalucía se hacen casi un millón de cribados al año y cuando llegué al Gobierno no existía ni el cribado de cérvix ni el de cáncer de colon. Todo eso lo hemos incorporado nosotros.

P.- La vivienda es un grave problema. ¿Qué medidas va a tomar para que los jóvenes de Andalucía tengan acceso a un precio razonable?

R.- Lo que no voy a hacer es intervenir el mercado porque no funciona. El señor Sánchez llegó al Gobierno en 2018 y el problema de la vivienda estaba en el puesto 13 de las preocupaciones. Hoy está en el primero. Ocho años de gobierno y ha aumentado. Nosotros trabajamos en tres velocidades. La materia prima es el suelo, así que hay que liberalizarlo: no puede tardar un Plan General de Ordenación Urbana 20 años en aprobarse. Con la ley que hemos aprobado, el que quiere construir hace una declaración de responsabilidad y ya puede empezar. Mientras tanto, somos la tercera comunidad que más vivienda de protección oficial produce: hemos hecho 16.000 en estos cuatro años y en los próximos cuatro haremos 22.000. Rehabilitaremos otras 22.000 viviendas en desuso. Y daremos ayudas al alquiler, especialmente para los jóvenes. Con estas tres medidas vamos a beneficiar a unas 230.000 o 240.000 personas.

P.- ¿Qué le parece la «prioridad nacional» de Vox respecto a la inmigración?

R.- Me parece un eslogan, un eslogan efectista. Por encima de un eslogan hay una ley orgánica que se llama Estatuto de Autonomía de Andalucía que marca exactamente las referencias para dar servicios públicos. Por encima de un eslogan hay una ley orgánica que se llama Estatuto de Autonomía de Andalucía, y esa ley orgánica marca exactamente las referencias que nosotros tenemos para dar los servicios públicos. Por tanto, ahí se están haciendo propuestas, algunas irreales y otras ilegales. Que semánticamente a ellos les ayude electoralmente me parece muy bien y ellos querrán explotarlo. Pero en términos prácticos hay una realidad legal y normativa, y ahí están los márgenes.

P.- Un recién llegado que no tiene la nacionalidad, que tiene o no tiene los papeles, ¿tiene que tener acceso a ayudas públicas por encima de una persona que lleva contribuyendo en España 40 años?

R.- Por encima no, evidentemente. En igualdad. Pero hay cosas que no puedes limitar. Es lógico, además, que no se limite la sanidad. El problema que tenemos en España es que no hay política migratoria. No ha existido. Y como no ha existido, ha venido el descontrol. Y el descontrol lo que crea son problemas de convivencia y, por tanto, problemas de radicalización social. Lo que nosotros queremos es orden: aquí no puede entrar todo el mundo, hay que regular los flujos migratorios con los procedimientos que tenemos establecidos en la Ley de Extranjería, que hay que actualizarla, y con los marcos que establece la propia Unión Europea. Y lo segundo, integración. Una vez que regulamos los flujos migratorios, hacemos un proceso de integración para que esa persona se integre también en nuestra cultura y en nuestra sociedad. La migración es necesaria. Si va usted al campo andaluz y pregunta, todas las asociaciones agrarias están a favor de la regulación. Hoy el sector primario lo mantiene el migrante, porque ya no hay andaluces ni españoles que quieran trabajar bajo un plástico, ir al campo, a la hostelería, a la construcción o al transporte. Si no, la economía se para.

P.- ¿Qué le parece la política migratoria de Sánchez?

R.- Sánchez todavía es peor: no le importan nada los migrantes. Absolutamente nada. Y lo ha demostrado. Está haciendo un uso electoral. Qué casualidad que sabiendo que hay un ciclo electoral haga coincidir cuatro elecciones autonómicas con una regularización masiva. ¿Casualidad? No ha habido tiempo antes y lo hace ahora. Y lo hace además de una manera absolutamente improvisada. Se han quejado las ONG de la improvisación, se han quejado los funcionarios de Correos porque no les han dado ningún tipo de curso, se han quejado los sindicatos policiales. Todo ha sido una improvisación. Y si tanto le preocupan las personas, ¿cómo permite que durante noches y noches, tapados por cartones, estén los migrantes en las calles de muchas ciudades de España pidiendo papeles? No le importa. Es un uso, una vez más, para su interés personal. Hay un proceso electoral y lo que intenta con esto es activar el voto emocional del odio.

P.- Yendo a lo concreto: ¿un recién llegado debe tener los mismos derechos que una persona que lleva contribuyendo en España 40 años?

R.- Lo primero y concreto es que un recién llegado tiene que llegar de manera organizada y regular. Los ciudadanos que quieran venir a España tienen que hacerlo a través de un establecimiento regulado, como ocurre en Andalucía con la fresa: se contratan 16.000 marroquíes en origen, vienen aquí, trabajan y después se marchan. Los que se quieren quedar tienen que tener un contrato de trabajo para certificar su residencia. El problema es que este Gobierno no ha hecho acuerdos con terceros países, no hace devoluciones, no controla si tienen antecedentes penales. No ha hecho nada. No hay control. Y si no hay control regulado y organizado se generan problemas de convivencia. Una vez que ya están aquí, el problema es cuando dices que los vas a devolver. ¿A dónde? Vox dice muchas cosas que después no puede cumplir. ¿A qué aeropuerto los llevas? ¿Con qué permiso? ¿A la nube, como si estuviéramos en internet? El tema migratorio hay que tratarlo con mucho rigor y mucha sensatez, porque por un lado necesitamos migrantes y por otro lado tenemos que tener muy ordenado ese flujo para evitar problemas de convivencia.

P.- ¿Va usted a repetir como candidato a la Junta en 2030?

R.- Sinceramente, no tengo ni idea. Es verdad que ya he pasado los ocho años que Aznar marcaba como límite. Pero en Andalucía ha costado 40 años llegar al poder y sería una enorme irresponsabilidad poner en duda el proyecto ahora. Mientras tenga fuerzas, seguiré, aunque reconozco que cada vez me queda menos tiempo. No aspiro a estar como Chaves, 18 años en el poder. Pero no me iré hasta que no vea consolidado el proyecto y tenga la certidumbre de que hay un relevo con la capacidad y el respaldo suficientes para seguir. Si yo me marchara mañana y el siguiente gobierno fuera una coalición socialista con la izquierda, lo sentiría como un fracaso personal.

P.- ¿Y aspira algún día a volver a la política nacional, a liderar el PP?

R.- No me ilusiona. Lo descarto completamente. No me veo en esa fase de mi vida. Además, estoy convencido de que Alberto va a ser presidente. Va a ser un buen presidente, porque es muy buen gestor. En el momento que los españoles le den la oportunidad de gobernar, se darán cuenta de que están ante un hombre sensato, experimentado, equilibrado y honesto. Lo único que deseo es que sea cuanto antes, porque no hay quien aguante más este gobierno.

P.- ¿Qué le parece el trato casi mafioso que la presidenta mexicana Sheinbaum le ha dado a Isabel Díaz Ayuso?

R.- Es un comportamiento fuera de lugar, no institucional. Un presidente no puede condicionar a un dirigente que viene de otro país. México es un país democrático y tiene que ser plural. Otra cosa es que a la señora Sheinbaum no le guste la opinión de la señora Díaz Ayuso. Pero actuar para achicarle los espacios, para que no pueda participar en la Gala Latina, para intentar que se vaya de México… me parece un comportamiento que muestra unos tics nada gratificantes por parte de esa mandataria.

P.- Aquí empezó el Descubrimiento de América. ¿Usted cree que hubo muchos abusos durante la colonización de América?

R.- Cuando una civilización conquista a otra, no lo hace dándole la mano: la conquista por la fuerza, y en los siglos XV, XVI y XVII así se hacía. Pero una vez producida esa conquista, los españoles establecieron un sistema de convivencia y bienestar único en el mundo de los imperios. A través de la Iglesia se educaba, se generaron escuelas y universidades. Las universidades más antiguas y prestigiosas de América son de origen español. Hubo mestizaje, algo que no se produjo en ningún otro imperio, y además se daban títulos de ciudadanos con derechos. No se puede analizar la historia con los ojos del 2026. Hay que verlo desde la perspectiva del siglo XVI. Y España hizo muchas cosas buenas.

P.- ¿Se siente orgulloso del Descubrimiento de América?

R.- Claro. Creo que fue probablemente el hito histórico más importante del planeta: el descubrimiento de un continente entero. Y de esa mezcolanza de culturas se generaron países maravillosos. España aportó mucho en materia de cultura, investigación, progreso, derecho y protección. Tan descarnado podía ser el proceso de conquista como las luchas civiles internas que había en el propio México entre las distintas ramas aztecas, donde se masacraban los unos a los otros.

P.- Juanma Moreno es católico practicante. Acaba de hablar de la Iglesia en términos muy elogiosos. ¿Lo confirma?

R.- Yo soy católico. Soy católico y practicante. Es verdad que no con la asiduidad quizás que tienen otros amigos míos porque tengo menos tiempo, pero sí soy católico.

P.- ¿Qué papel juega su mujer Manuela en este fenomenal producto político que es usted?

R.- Juega un papel determinante, diría yo. Ella es una persona equilibrada, además politóloga, una mujer inteligente. Me ayuda mucho, me orienta, me asesora, me equilibra, es muy complementaria. Y después atrae. Muchas veces me río: pongo en redes una foto mía y tiene 100.000 impresiones. Si salgo con ella, se va a un millón. Le estoy rogando que se haga una foto conmigo en esta campaña pero no quiere. Ella tiene su trabajo, tiene su mundo. Pero es una mujer valiente, muy capaz y muy solvente intelectualmente, y eso me complementa muchísimo.

P.- ¿Cuántos días ha visto a sus tres hijos y a su mujer en los últimos cuatro o cinco meses?

R.- Muy poco. Si lo sumáramos, 15 o 16 días, no más. En casa habré dormido un tercio del tiempo, unos 30 días en cuatro meses. Esto es muy duro. Si te tomas en serio tu tierra y tu responsabilidad, implica estar en el territorio, en el sector, hacer muchos kilómetros y muchas noches fuera. Todo eso significa dejar al lado momentos con la familia. Yo veo crecer a mis hijos y me da un poco de pena porque sé que me he perdido cosas maravillosas que no van a volver.