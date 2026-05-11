Moreno: «Tengo un problema fisiológico que me impide conciliar el sueño»
Utiliza un anillo inteligente para monitorizar sus constantes vitales mientras duerme
Juanma Moreno ha desvelado que padece un problema fisiológico crónico que le impide conciliar el sueño y que le obliga a tomar pastillas para dormir. El presidente en funciones de la Junta de Andalucía ha explicado que utiliza un anillo inteligente para monitorizar sus constantes vitales mientras duerme y que envía los datos a su médico cada 15 días para ajustar la medicación. En plena campaña electoral, Moreno reconoce que apenas descansa cinco horas por noche, y a veces sólo cuatro.
PREGUNTA.- ¿Tiene que tomar pastillas para dormir habitualmente?
RESPUESTA.- Sí, siempre. Tengo un problema fisiológico que me impide conciliar el sueño. El anillo lo que hace es medirme exactamente el nivel de sueño. No sólo te dice lo que has dormido, sino la fase REM, si has respirado, si tienes problemas de respiración, el oxígeno en sangre… Son muchos datos que se los mando a mi médico cada 15 días y él me dice: media pastilla más, media menos. Es terapéutico.
P.- ¿Cuántas horas duerme el presidente de media?
R.- Cinco horas. Las buenas y las malas. Hay días que duermo cuatro, como hoy.