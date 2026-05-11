Moreno: «No puedes subirte a un atril a hablar de política mientras entierran a dos guardias civiles como hizo Abascal»
"Que la extrema izquierda no lo haga, que ya estamos acostumbrados, vale"
Juanma Moreno ha reprochado con dureza a Vox que no suspendiera su campaña electoral el día del funeral por los dos guardias civiles muertos cuando perseguían una narcolancha en las costas de Huelva. El líder del PP andaluz ha calificado de incoherente y falto de sensibilidad que Santiago Abascal se subiera a un atril a hacer política mientras los familiares de los agentes lloraban sus muertes, con luto oficial decretado por la Junta de Andalucía.
PREGUNTA.- ¿Le ha sorprendido que Vox no haya suspendido la campaña?
R.- Me ha sorprendido muchísimo, y no sólo a mí, sino incluso a los presentes en el funeral. Cuando tú ves al hijo agarrando el féretro con la bandera de España, roto de dolor, no te puedes subir a un atril a hablar de política a la misma hora, cuando eso está sucediendo y hay un luto oficial decretado por la Junta de Andalucía. Que la extrema izquierda no lo haga, que ya estamos acostumbrados, vale. Pero que Vox se suba a un atril a hacer política mientras lloramos con sus familiares me parece incoherente con su propio discurso político y muestra un nivel de falta de sensibilidad importante.