Juanma Moreno ha señalado directamente a Pedro Sánchez como conocedor de la trama corrupta que operaba en el seno de su Gobierno y de su partido. El presidente de la Junta de Andalucía ha afirmado que el jefe del Ejecutivo tiene «una responsabilidad más que evidente» y ha puesto como prueba de ello que nombró uno tras otro a secretarios de Organización del PSOE que resultaron estar implicados en casos de corrupción. Moreno ha subrayado además que Sánchez mantuvo a José Luis Ábalos como diputado en el Congreso pese a haberlo destituido como ministro precisamente por las irregularidades que conocía, lo que a su juicio delata que el presidente sabía perfectamente lo que ocurría en su entorno más cercano.

PREGUNTA.- ¿El señor Sánchez es el número uno de la trama, como lo ubicó Aldama?

RESPUESTA.- Eso lo tiene que decir un juez. Lo que sí intuyo es que el señor Sánchez tiene conocimiento. Cuando tú tienes una estrecha colaboración con dos personas y les das responsabilidades importantes, tienes que conocerlas. Al señor Ábalos lo mantienes de diputado en el Congreso una vez que lo has destituido como ministro porque sabes que hay irregularidades y corruptelas, porque mantienes una amistad estrecha con él, con el señor Koldo y con el señor Cerdán. Tú puedes equivocarte una vez: yo puedo mañana nombrar a un señor y que te salga rana. Pero usted nombra un secretario de Organización y te sale corrupto. Nombra otro secretario de Organización, el señor Cerdán, y te sale también corrupto. ¿Y no lo sabías? Ahí hay una responsabilidad más que evidente del señor Sánchez. Y ahí todo huele a podrido.