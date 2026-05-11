Juanma Moreno ha calificado de «impresentable» la ausencia del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en el funeral por los dos guardias civiles muertos cuando perseguían una narcolancha en las costas de Huelva. El líder del PP andaluz ha subrayado que un ministro del Interior tiene «la obligación moral y la obligación funcional» de asistir cuando en acto de servicio pierden la vida dos agentes, y ha extendido su crítica al propio Pedro Sánchez, quien tampoco acudió pese a tener agenda al día siguiente en Andalucía.

PREGUNTA.- ¿Qué le parece que el ministro Marlaska no haya asistido al funeral por los guardias civiles muertos persiguiendo una narcolancha en las costas de Huelva?

R.- Me parece impresentable. Un ministro del Interior tiene la obligación moral y la obligación funcional de asistir cuando en acto de servicio, sobre todo en la lucha contra el narcotráfico, pierden la vida dos guardias civiles, además dos grandes servidores públicos, como he podido saber a través de sus familiares. Y no puedo entender que el presidente del Gobierno esté en Andalucía y no haya podido acercarse. ¿Qué trabajo cuesta venir al funeral y quedarse aquí a dormir una noche en Andalucía?