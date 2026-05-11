Moreno: «Es imposible que estando Montero donde estaba durante ocho años no haya sabido de la trama corrupta del PSOE»

Juanma Moreno carga con dureza contra la ex ministra de Hacienda y actual candidata del PSOE en Andalucía, María Jesús Montero, a quien sitúa en el centro de la trama corrupta del PSOE. El líder del PP andaluz ha asegurado que es «imposible» que Montero no tuviera conocimiento de las corruptelas que se cocían en el partido y en el Gobierno durante los ocho años en que fue número dos de Pedro Sánchez. «En el sitio donde ella estaba todos los caminos se cruzaban», ha subrayado Moreno, quien ha añadido que la única explicación alternativa es que la ministra «haya querido mirar para otro lado».

PREGUNTA.- El señor Aldama ha señalado reiteradamente a María Jesús Montero. ¿Considera que ella es corrupta o trigo limpio?

RESPUESTA.- No sé si es corrupta, no tengo ese conocimiento. Lo que sí sé es que es muy difícil que ella no tuviera acceso a cierta información, siendo la número dos del Gobierno y la número dos del partido. Era la jefa del jefe de Gabinete, del presidente de la SEPI, de una serie de personas que ahora están investigadas precisamente por colaborar en esa trama. Me resulta muy difícil que cuando tú controlas las finanzas del partido el señor Koldo pasara por allí con absoluta impunidad. Y algo ha tenido que saber.

P.- ¿Usted cree que Montero es sospechosa?

R.- Lo que está claro es que ella tiene que saber algo. Estando donde estaba durante ocho años, es imposible que no haya tenido acceso a información o no haya observado comportamientos raros o extraños. Otra cosa es que haya querido mirar para otro lado. Pero lo que está claro es que en el sitio donde ella estaba todos los caminos se cruzaban, y por tanto algo ha tenido que ver, algo ha tenido que saber.