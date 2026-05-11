Moreno: «Veo crecer a mis hijos y me da pena porque me he perdido cosas que no van a volver»
"En casa habré dormido unos 30 días en cuatro meses"
Juanma Moreno ha revelado el alto precio personal que paga por su dedicación a la política. El presidente en funciones de la Junta de Andalucía ha reconocido que en los últimos cuatro o cinco meses apenas ha pasado 15 días con su familia y que sólo ha dormido en casa una tercera parte del tiempo, unos 30 días en cuatro meses. Con visible emoción, el líder del PP andaluz ha confesado que ver crecer a sus hijos desde la distancia le provoca una profunda pena por todo lo que se está perdiendo.
PREGUNTA.- ¿Cuántos días ha visto a sus tres hijos y a su mujer en los últimos cuatro o cinco meses?
RESPUESTA.- Muy pocos. Si lo sumáramos, 15 o 16 días, no más. En casa habré dormido unos 30 días en cuatro meses. Esto es muy duro. Si te tomas en serio tu tierra y tu responsabilidad implica estar en el territorio, en el sector, hacer muchos kilómetros y muchas noches fuera. Todo eso significa dejar al lado momentos con la familia. Yo veo crecer a mis hijos y me da un poco de pena porque sé que me he perdido cosas maravillosas que no van a volver.