Varias fábricas de Nestlé tenían previsto comenzar una huelga indefinida el 1 de junio, mientras que en otros lugares de España estaba previsto que este paro permanente comenzará el 4 de junio, después de que no se llegara a un acuerdo entre la compañía y los sindicatos. Sin embargo, finalmente se ha decidido retirar esta huelga permanente y se ha cambiado por paros con el objetivo de ganar más capacidad negociadora y lograr mejores condiciones para el ERE.

«La semana que viene están previstas varias acciones: las concentraciones que va a haber toda la semana que viene y las huelgas en casi todos los centros de España el día 4. Lógicamente, nuestro objetivo prioritario y y Línea Roja es seguir reduciendo el impacto de personas que se van a despedir y mejorar las condiciones de salida del ERE», defienden desde CCOO.

No obstante, desde el sindicato siguen defendiendo que «no vemos ni visualizamos ninguna causa que argumente y justifique este ERE por parte de la compañía Nestlé. Durante el periodo de consultas, la organización sindical ha detectado contradicciones en la información trasladada por la dirección de la empresa, lo que refuerza sus dudas sobre la necesidad real del expediente».

Por otro lado, a través de las negociaciones ya se ha logrado que la compañía haya rebajado la cifra de despidos desde los 301 despidos previstos hasta 267 empleados, al tiempo que se ha anunciado la creación de nuevos puestos de trabajo en la planta de Girona y en el centro de Sebares, en Asturias.

El primer expediente de regulación de empleo que Nestlé

La preocupación por la situación de Nestlé es especialmente preocupante porque se trata del primer expediente de regulación de empleo que Nestlé plantea en España en los últimos 35 años. Además, la magnitud del ajuste y la ausencia de una justificación convincente han provocado un creciente malestar entre las trabajadoras y los trabajadores de los distintos centros de trabajo.

El sindicato afronta esta negociación con un objetivo claro: «que el expediente sea lo menos lesivo posible para las personas trabajadoras y que el número de despidos se reduzca al mínimo. Para ello, seguirá defendiendo medidas alternativas que eviten la destrucción de empleo y garanticen soluciones negociadas para las plantillas afectadas».

Asimismo, la distribución del impacto por fábricas y centros de trabajo de Nestlé afectados por el ERE serían los siguientes: