Thiess (ACS) se adjudica tres nuevos contratos en Australia para proyectos de oro y minerales críticos

El Grupo Thiess (ACS) ha conseguido tres contratos para proyectos de oro y minerales críticos en Australia, con nuevas adjudicaciones en el proyecto de oro y antimonio Sunday Creek y la mina de oro Fosterville en Victoria, y una extensión en la mina de metales base polimetálicos Rosebery en Tasmania.

El director general de operaciones subterráneas, James Glover, afirmó que el equipo se enorgullece de colaborar con empresas mineras líderes del sector para ofrecer una ejecución de alta calidad y orientada al valor en operaciones clave de minerales preciosos y críticos en Australia.

«Estos proyectos reflejan nuestra fortaleza en entornos subterráneos técnicamente complejos y nuestra capacidad de movilización rápida y ejecución segura», afirmó.

Michael Wright, director ejecutivo y presidente del Grupo Thiess, señaló que los contratos reflejan el creciente papel de Thiess en el desarrollo del sector de minerales críticos y subterráneos de Australia, así como su cartera en expansión que abarca una diversa gama de materias primas de alto valor.

«Estos contratos refuerzan nuestra posición como socio de referencia para proyectos subterráneos complejos y de alto valor, fundamentales para el futuro económico y energético de Australia», declaró.

«Desde el apoyo al oleoducto de minerales críticos de Victoria en Sunday Creek, hasta la facilitación de la siguiente fase de expansión y sostenibilidad en Fosterville, y la continuación de nuestra colaboración en Rosebery, cada proyecto demuestra nuestra capacidad para ofrecer servicios especializados de minería subterránea de forma segura, fiable y a gran escala».

En Sunday Creek, Southern Cross Gold Consolidated eligió a Thiess para ejecutar la galería de acceso subterránea, con trabajos de portal, rampa principal, sostenimiento y desarrollo lateral.

En Fosterville, Agnico Eagle le encargó servicios de perforación y revestimiento de pozo para una chimenea de 374 metros, pieza clave de una mejora mayor de ventilación en la mina.

En Rosebery, MMG renovó por dos años el contrato, una extensión que llega tras un primer contrato de tres años con resultados de producción segura y sin lesiones registrables.