Montero forzada a suspender su agenda electoral andaluza para responder por la corrupción ante el Senado

La exvicepresidenta del gobierno y candidata socialista a presidir la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, tendrá que interrumpir su precampaña electoral el próximo lunes, 20 de abril, para comparecer ante la Comisión de investigación del Senado sobre la gestión de la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI), que dependió de Montero mientras fue titular de Hacienda.

Fuentes del PP en el Senado, donde los de Alberto Núñez Feijóo tienen mayoría absoluta, han asegurado que la candidata andaluza de Pedro Sánchez va a tener que comparecer el lunes 20 de abril. Esto será a menos de un mes de la celebración de los comicios y diez días antes del arranque de la campaña electoral.

Sin embargo, advierten que no han pedido esa comparecencia por electoralismo, sino que les mueve «la verdad y que los españoles sepan qué ha hecho el Gobierno con sus impuestos». Así, desde el PP recuerdan que los socialistas fueron quienes citaron al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, para comparecer ante la Comisión de la DANA durante la última semana de campaña electoral en Aragón.

Los populares pedirán explicaciones a la exvicepresidenta sobre los números rojos en los que incurrió Correos, una de las empresas públicas que pertenecen a la sociedad estatal. También solicitarán explicaciones sobre el rescate de las compañías aéreas Air Europa y Plus Ultra o sobre la contratación de la «fontanera del PSOE» Leire Díaz, entre otros asuntos.

La Comisión, que se aprobó el pasado 15 de enero, no echará a andar hasta esta misma semana, en la que están fijadas tres comparecencias, por delante de la de Montero. La primera será el lunes 13, cuando está citada la presidenta de la SEPI, María Belén Gualda González, para responder a las preguntas de todos los senadores.

Tras la comparecencia de la presidenta de la SEPI, están previstas también las de Bartolomé Lora, actual vicepresidente de la SEPI, y la del exvicepresidente, Vicente Fernández, que fue detenido junto a la exmilitante socialista Leire Díez en una operación que investiga presuntos delitos de fraude, malversación, tráfico de influencias y prevaricación.