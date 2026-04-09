El PP critica que el PSOE de Montero quiere «salvar» a Pedro Sánchez «por encima del interés de los andaluces»

El PP de Andalucía ha afirmado este jueves que la «guerra interna» que ha vivido el PSOE en la elaboración de las candidaturas para las elecciones autonómicas del 17 de mayo evidencia que ese partido se encuentra «fuera de juego» y refleja la «debilidad» de su secretaria general y candidata a la Junta, María Jesús Montero.

Así lo ha expresado en rueda de prensa el secretario general del PP y coordinador de la campaña electoral, Antonio Repullo, quien ha denunciado el «nivel de tensión y agresividad» que el PSOE ha mostrado en los últimos días, y ha adelantado que mantendrá esa actitud hasta las elecciones.

Repullo ha indicado que el partido está «fuera de juego» como resultado de años de «división y conflictos internos», como lo demuestra la polémica generada en la elaboración de las listas para los próximos comicios.

Salvar a Sánchez

Según Repullo, la prioridad del PSOE es proteger al presidente del Gobierno «por encima de los intereses de todos los andaluces». Además, ha criticado que el partido intente llevar a Andalucía a «un clima de polarización», con una campaña electoral en la que «todo vale, donde la exageración sustituye a la verdad y los insultos ocultan lo que no quieren que se conozca», citando como ejemplo el juicio del caso Ábalos, «los acuerdos con los independentistas o los múltiples agravios hacia Andalucía».

Ha señalado que, frente al «modelo de enfrentamiento» de los socialistas, su partido va a hacer «todo lo contrario». «Una campaña de ideas, de proyectos, de propuestas y de escucha, con mucha serenidad. No vamos a entrar en promover ese odio que, desgraciadamente, nos trae el sanchismo con su candidata Montero y que sólo busca romper a la sociedad andaluza y deteriorar nuestra convivencia», ha añadido.

Antonio Repullo ha considerado que el PSOE está demostrando que «tiene algo personal contra» el presidente de la Junta y candidato del PP a la reelección, Juanma Moreno. «No discuten sus políticas, no rebaten sus reformas ni confrontan un proyecto alternativo, sino que los socialistas han elegido el ataque personal, el desprecio y el rencor, lo que demuestra la enorme debilidad de María Jesús Montero».

Ha señalado que el PP va a trasladar a los andaluces durante la campaña que, con el Gobierno de Juanma Moreno, Andalucía «mejora, que compite y crece» y transmite «hoy una imagen de estabilidad, de confianza y de seguridad, que contrasta por completo con ese retrato oscuro y apocalíptico que Montero intenta vender cada vez que le ponen un micrófono por delante».

El dirigente popular ha indicado que la «Andalucía negra que describe el PSOE ya no existe y sólo está en la cabeza de Montero».

«Mientras unos quieren dividir, nosotros vamos a seguir proponiendo la unidad, mientras unos quieren meter miedo, nosotros vamos a dar confianza, y mientras unos quieren enfangar esta campaña, nosotros vamos a hablar de futuro», según Repullo, quien ha agregado que Juanma Moreno «va a centrar su campaña en ideas de futuro y en proyectos, desde la moderación, porque Andalucía no necesita ruido».

Repullo ha manifestado que, durante la campaña, habrá presencia de dirigentes nacionales del PP y de aquellos presidentes autonómicos del partido que quieran «enriquecer» la campaña, que va a estar «centrada» en hablar de Andalucía.