Ni el CIS lo puede esconder: la gestión de Juanma Moreno arrasa y Montero ya es la peor valorada

Hasta el CIS de Félix Tezanos ha reflejado este martes una brecha clara entre la valoración que los andaluces hacen de la gestión de Juanma Moreno (PP) y la que otorgan al Gobierno de Pedro Sánchez. El estudio sitúa en un 40,2% a quienes califican como buena o muy buena la labor de la Junta en los últimos cuatro años, frente al 23,3% que opina lo mismo del Ejecutivo central, mientras el presidente andaluz se consolida además como el único líder que aprueba en la comunidad. María Jesús Montero (PSOE) y Manuel Gavira (Vox) son, por el contrario, los peor valorados por los andaluces.

Los datos proceden de un estudio del Centro de Investigaciones Sociológicas titulado «Actitudes y demandas de los andaluces tras las inundaciones», elaborado a partir de 6.016 entrevistas realizadas entre los días 12 y 26 de marzo a población mayor de edad residente en Andalucía. El sondeo incluye resultados regionales y provinciales y deja una fotografía especialmente favorable para el presidente de la Junta y del PP-A.

En términos generales, un 40,2% de los encuestados valora la gestión del Gobierno andaluz como «muy buena» o «buena», frente a un 25,8% que la considera «mala» o «muy mala». La comparación con el Gobierno de España resulta especialmente llamativa. Sólo un 23,3% califica de forma positiva la gestión del Ejecutivo de Pedro Sánchez, mientras que un 49,6% la juzga «mala» o «muy mala». Es decir, que la valoración positiva de la Junta dobla a la del Gobierno central.

La distancia también se aprecia cuando el CIS pregunta por la respuesta ante las inundaciones del pasado invierno. En ese apartado, un 59% de los andaluces ve «muy buena» o «buena» la gestión del Gobierno andaluz, mientras que sólo un 12,8% la considera negativa. En el caso del Ejecutivo central, la percepción se invierte: un 33,6% la valora positivamente, frente a un 37,9% que la considera «mala» o «muy mala».

El sondeo también dibuja una diferencia nítida en la valoración de los líderes políticos andaluces. Juanma Moreno obtiene una nota media de 5,87 puntos y es el único de los cinco dirigentes evaluados que logra aprobar. Por detrás quedan José Ignacio García (Adelante Andalucía), con 4,82 puntos; Antonio Maíllo (Por Andalucía), con 4,73; María Jesús Montero (PSOE) con 3,93; y Manuel Gavira (Vox), con 3,32.

Además, cuando se pregunta por la gestión particular de Moreno al frente de la Junta, la nota media alcanza los 5,79 puntos. Ese dato refuerza la posición del presidente andaluz en un momento en el que el PP busca revalidar su mayoría absoluta en las elecciones autonómicas.

El estudio del CIS también refleja una ventaja política del PP en otros indicadores clave. Un 48,6% de los encuestados cree que es el partido que tiene al mejor líder en Andalucía, frente al 17,1% que se inclina por el PSOE-A. Del mismo modo, un 43,5% considera que el PP es la formación más capacitada para gobernar la comunidad, mientras que un 24,2% atribuye esa capacidad a los socialistas.

A la hora de votar, además, un 65% de los andaluces asegura que lo más importante serán los asuntos propios de Andalucía, muy por delante del 27,5% que sitúa como prioridad los temas generales de España. El CIS apunta también a una elevada movilización, ya que un 75,7% de los encuestados afirma que irá a votar «con toda seguridad» en las próximas elecciones andaluzas.

El sondeo incluye igualmente preguntas sobre los principales problemas de la comunidad. En respuesta espontánea, la sanidad aparece como la principal preocupación para un 24,8% de los encuestados, seguida del paro, con un 13,7%, y de la vivienda, con un 11,7%. Pese a ello, la fotografía general del estudio deja un mensaje político claro: la gestión de Juanma Moreno sale mucho mejor parada que la del Gobierno de Sánchez incluso en un sondeo elaborado por el propio CIS.