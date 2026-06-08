Calles desbordadas e histórica ovación en el Congreso

Una auténtica marea de fieles estuvo ayer en la Plaza de Cibeles para asistir a la Misa en el domingo que se celebraba el Corpus Christi, y a la procesión posterior por diversas calles de los alrededores. Más de 1 millón de fieles, según los datos de la misma Delegación del Gobierno, cuantifican las imágenes que todas las principales cadenas de televisión retransmitieron en directo. Lo cual ya es un significativo dato sobre el interés general de la población española acerca de la visita apostólica del Papa León XIV a España.

Sucedida apenas un año después de su elección el 8 de mayo del pasado año por el cónclave cardenalicio. La misa y la posterior procesión, en una fiesta tan destacada para la Iglesia como el Corpus Christi, ya están en la historia de España. Al tratarse además de la primera ocasión que un Papa la celebra fuera de Italia. En la homilía de la misa, León XIV, indudable seguidor de su patrón San Agustín, quien definió magistralmente el «sentido cristiano de la Historia», que es el fundamento de la actual Teología de la Historia, pronunció una gran frase : «Que España no se convierta en un museo del pasado al que visitar, sino en una escuela de fe en la que beber también hoy». El Papa utilizó esta expresión, sin duda para exhortar al pueblo español a revitalizar sus raíces cristianas, evitando que su rica tradición y religiosidad se puedan convertir en una mera atracción turística.

Además de esta multitudinaria e histórica celebración del domingo, se desarrolló la previa vigilia de oración celebrada con la juventud el sábado en la Plaza de Lima, también con una multitudinaria asistencia, estimada en medio millón de fieles, en su gran mayoría jóvenes. La jornada del domingo la cerró León XIV en el Movistar Arena en un encuentro con el mundo de la cultura, la economía y el deporte, que culminó con una frase dedicada por el Sumo Pontífice a los miles de significativos asistentes en representación de ese mundo: «Que en el porvenir siga resplandeciendo vuestra magnífica humanidad». Una clara referencia a su reciente encíclica sobre la IA, con ese concreto título.

Cuando el Papa visita un país, es preciso recordar que no lo visita un simple jefe de Estado, incluso aunque fuera muy importante. Hablamos de cifras, de multitudes, etc., pero eso es lo visible desde fuera. Con la atención tan fija en la gran asistencia de fieles a estos actos, que tiene también una destacada proyección internacional, como muestran los 2.200 periodistas acreditados por medios de 30 países para informar sobre ellos. Pero lo importante, lo más grande, es comprobar el modo de proceder de Dios. En toda visita del Papa, el sucesor de Pedro recorre continentes, países, ciudades y plazas llenas de gente para anunciar una cosa: que Jesucristo sigue vivo y sigue queriendo encontrarse con cada uno. Ahora contigo.

Ayer su jornada comenzó con expectación contenida, ante su intervención también histórica en el Congreso de los Diputados, dirigiéndose al estamento político más cualificado del país. Convocado en una sesión extraordinaria de las Cortes Generales con asistencia de los diputados y senadores, además del gobierno y otros dirigentes políticos territoriales. Su intervención debe ser interpretada no como una intervención política «al uso» en una democracia parlamentaria, sino como lo que debe ser, y así fue la pronunciada por León XIV desde la presidencia del Hemiciclo. Trasladando a la representación democrática de los españoles un faro moral, que debe iluminar la conducta y el trabajo por el bien común de los españoles.

En su intervención destacó el valor histórico de la evangelización de América por parte de España, guiada por los valores éticos y morales de la Escuela de Salamanca, pionera del derecho internacional en el que enmarcó sus palabras. En ese ámbito, puso en valor la defensa de la paz mediante la negociación y el diálogo, en un multilateralismo que evite el uso de la fuerza para imponer un derecho, que no sobrevivirá a ese poder impuesto. A destacar su defensa de la vida del no nacido y su oposición a la eutanasia, por el respeto debido a la dignidad inviolable de la persona. Así como su referencia a los inmigrantes, que en Canarias tendrá su culmen. La ovación durante varios minutos a sus palabras también fue histórica en todo el hemiciclo.