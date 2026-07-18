Montero impone su retorno a Madrid y se garantiza un escaño en el Senado

La vicesecretaria general del PSOE y líder del partido en Andalucía, María Jesús Montero, ha impuesto su retorno a Madrid, tras su reciente marcha, como candidata socialista a la presidencia de la Junta de Andalucía, frente al candidato del PP y actual presidente, Juanma Moreno. Montero se ha garantizado un escaño en el Senado, que compatibilizará, según confirman en el PSOE, con su cargo en el Parlamento andaluz, como líder del primer partido de la oposición.

Junto a María Jesús Montero, completan la terna que defiende el PSOE, la expresidenta de la Junta, Susana Díaz, y el actual portavoz en el Senado y también excandidato del PSOE-A hace cuatro años, Juan Espadas. Los tres serán los senadores por designación autonómica que el PSOE propondrá y votará la semana del 20 de julio en la Cámara andaluza.

La vicesecretaria general del PSOE ha descabalgado así al actual secretario general del PSOE de Vélez-Málaga, Víctor González. Con este nuevo cargo, Montero recupera el aforamiento que, en caso de tener problemas con la Justicia, tendría que dirimirse directamente ante el Tribunal Supremo y no ante el TSJ de Andalucía, como el resto de diputados autonómicos.

A partir de ahora, María Jesús Montero también tendrá que elegir entre los dos sueldos públicos que se corresponden con los cargos que va a ocupar (diputada autonómica y senadora) y que son absolutamente incompatibles.

Lo habitual suele ser que quienes compatibilizan estos dos cargos opten por el salario de senador, que es superior al de diputado autonómico y que se estima en unos 3.417,54 € brutos al mes (con 14 pagas) como sueldo base, a los que hay que sumar una cifra que ronda los 2000 € mensuales en concepto de indemnización por gastos, que está libre de impuestos. Si además ostenta algún cargo más en la estructura del Senado, como miembro de la Mesa de la Cámara, presidente de Comisión, esa cifra se complementa con nuevos pluses por los cargos correspondientes.

En su nueva calidad de senadora por designación autonómica, Montero tendrá un pie en Sevilla, su localidad natal, y otro en Madrid, ciudad en la que ha residido los últimos casi 8 años, mientras ejercía como ministra de Hacienda, hasta que se fue a Andalucía, tras las elecciones del pasado 17 de mayo.

La líder del PSOE andaluz abandonó su escaño tras la decisión del presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, de colocar a sus ministros en los puestos de dirección del partido en las distintas federaciones socialistas. Así, Montero, siguió la senda emprendida previamente por la ex ministra de Educación y Portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, candidata en Aragón y la que seguirán, por voluntad de Sánchez, el ministro de Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, en Madrid.