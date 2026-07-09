Juanma Moreno configura un Gobierno con 13 consejerías y tres vicepresidencias

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha dado a conocer la estructura de su nuevo Ejecutivo, que estará formado por 13 consejerías y contará con tres vicepresidencias, una de ellas en manos de Vox como consecuencia del acuerdo de gobierno alcanzado entre ambas formaciones. La remodelación mantiene buena parte del núcleo duro del anterior gabinete, aunque introduce varios cambios de calado en la organización de su Consejo de Gobierno.

La principal novedad es la incorporación de Manuel Gavira al Consejo de Gobierno como vicepresidente y consejero de Turismo, Desregulación, Justicia y Administración Local, en cumplimiento del pacto suscrito entre el Partido Popular y Vox para «garantizar la estabilidad de la legislatura». Su entrada convierte a Vox en socio de gobierno por primera vez en la historia de Andalucía.

Como contrapeso, Moreno Bonilla ha optado por crear otras dos vicepresidencias. La primera recaerá en Antonio Sanz, que seguirá al frente de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa y asumirá también las carteras de Sanidad y Emergencias. La segunda será para Carolina España, que mantiene las competencias de Economía, Hacienda y Fondos Europeos.

La nueva estructura reduce el número de consejerías respecto a la propuesta inicial que se había barajado durante las negociaciones y reorganiza varias áreas estratégicas. Entre las principales novedades figura una macroconsejería que agrupa Universidades, Industria, Energía e Investigación, dirigida por Jorge Paradela. También se crea una Consejería de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio, encabezada por Rocío Díaz, quien hasta ahora llevaba Fomento, y una nueva cartera de Inteligencia Artificial, Desarrollo Digital y Administración Pública, cuya responsabilidad recaerá en José Antonio Nieto.

El Ejecutivo mantiene un marcado carácter continuista, ya que la mayoría de los consejeros de la anterior legislatura permanecen en sus puestos. No obstante, también incorpora nuevas caras, entre ellas Adolfina Martínez Guirado, quien asumirá la Consejería de Medio Ambiente tras la salida de Catalina García. El nuevo gabinete estará, por tanto, integrado por siete mujeres y seis hombres.

Un Consejo de Gobierno continuista

Por su parte, Ramón Fernández-Pacheco seguirá al frente de la Consejería de Pesca, Agua y Desarrollo Rural. Carmen Castillo continuará como consejera de Educación, mientras que Rocío Blanco seguirá dirigiendo la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo en la que será su tercera legislatura al frente de dichas competencias.

También permanece Patricia del Pozo, quien seguirá al frente de Cultura, Deporte y Patrimonio Histórico. Belén López, por su parte, continuará en Servicios Sociales, Familia e Igualdad. Por su parte, Mario Muñoz Atanet será el responsable de la Consejería de Fomento y Movilidad.

Tras el anuncio de la formación del nuevo equipo de Juanma Moreno, se prevé que los consejeros tomen posesión y celebren la primera reunión de Consejo de Gobierno este mismo viernes.