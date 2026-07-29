Ayuso niega que la Comunidad de Madrid haya comprado un ático para su «uso personal»

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado este miércoles que el ático de Chamberí que el Gobierno regional ha adquirido no es para ella. «No le han comprado a Ayuso nada», ha afirmado la presidenta, que enmarca esta adquisición en la reforma «integral» de la Real Casa de Correos, sede de la CAM, que se va a llevar a cabo.

«No es mi casa, no es mi residencia, no es para mí y no le han comprado a Ayuso nada. Yo entiendo la campaña de desprestigio que se elige hoy para echarme la opinión pública encima. Es falso. Yo no me estoy comprando nada, insisto, y no se me está comprando nada y quiero que quede claro», ha indicado la presidenta de la Comunidad de Madrid en una rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

Así, Díaz Ayuso ha lamentado tener que gestionar «una emergencia así» y tener que estar defendiéndose de «pretendidas campañas de desprestigio» para ver si la gente se le «echa encima» en un momento en el que la gente «ha perdido sus casas y sus propiedades», refiriéndose a los incendios que han asolado numerosos territorios en la Comunidad de Madrid y en otras regiones españolas.

«Aquí se va a acometer una reforma integral del edificio. Hemos empezado por esta sala, empezamos después por el suelo de la Real Casa de Correos y ahora la segunda planta entera va a ser remodelada integralmente, porque hacía décadas que no se acometía ninguna reforma y, por tanto, ahora, ya hay daños estructurales que hay que hacer desde cero», ha explicado Díaz Ayuso, descartando que la adquisición del ático en el barrio de Chamberí sea para uso personal.

Ayuso ha afirmado que no saben todavía «cómo se va a organizar» porque se están reestructurando los inmuebles en la Comunidad de Madrid y hay «una agencia que se dedica a estas cosas». «No voy a tener residencia oficial como tantos ministros ni como tantos presidentes de otras comunidades autónomas. Quizás me hubiera evitado muchas campañas de desprestigio si lo hubiera hecho desde el principio», ha aclarado la presidenta de la Comunidad de Madrid.