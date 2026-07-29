Incendios en Madrid, Toledo, Ávila y resto de España, en directo: la nueva ola de calor mantiene en alerta los focos activos

Los incendios forestales siguen condicionando la actualidad en varios puntos de España. Los equipos de emergencia continúan trabajando para consolidar el perímetro de las zonas afectadas mientras la llegada de una nueva ola de calor eleva el riesgo de reactivaciones.

Aunque la última madrugada ha transcurrido con optimismo y sin grandes reproducciones en los focos más críticos de la zona central, las autoridades mantienen la alerta máxima. El inicio de la cuarta ola de calor del verano eleva de nuevo el riesgo por reactivaciones a un nivel extremo.

En lo que va del año, el fuego ya ha calcinado más de 172.400 hectáreas en todo el país. Esto representa una cifra seis veces mayor que la registrada en el mismo periodo de 2025.