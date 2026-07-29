Incendios en Madrid, Toledo, Ávila y resto de España, en directo: la nueva ola de calor mantiene en alerta los focos activos
La llegada de una nueva ola de calor eleva el riesgo de reactivaciones
Los incendios forestales siguen condicionando la actualidad en varios puntos de España. Los equipos de emergencia continúan trabajando para consolidar el perímetro de las zonas afectadas mientras la llegada de una nueva ola de calor eleva el riesgo de reactivaciones.
Aunque la última madrugada ha transcurrido con optimismo y sin grandes reproducciones en los focos más críticos de la zona central, las autoridades mantienen la alerta máxima. El inicio de la cuarta ola de calor del verano eleva de nuevo el riesgo por reactivaciones a un nivel extremo.
En lo que va del año, el fuego ya ha calcinado más de 172.400 hectáreas en todo el país. Esto representa una cifra seis veces mayor que la registrada en el mismo periodo de 2025.
Carreteras cortadas en Ávila
En Ávila, casi una quincena de carreteras están afectadas por los incendios: AV-502, AV-503, AV-504, AV-512, AV-562 en Cebreros; AV-561 en El Hoyo de Pinares; AV-901 y AV-902 en Burgohondo; AV-904 en Guisando; AV-P-310 en Hoyo de la Guija; AV-P-703 en Casillas; la AV-P-705 en Mijares; CL-501 en Santa María del Tiétar y la N-403 en Las Cruceras.
Estabilizado un incendio en Taboada (Lugo) tras quemar unas 20 hectáreas
La Consellería de Medio Rural de la Xunta de Galicia ha dado por estabilizado un incendio forestal que comenzó este martes por la tarde en el municipio de Taboada, en la zona sur de la provincia de Lugo, que ha afectado a una superficie aproximada de 20 hectáreas, según las últimas estimaciones provisionales.
Extinguido el incendio en el paraje Los Vuelos de Lucena del Puerto
Efectivos del Plan Infoca han dado por extinguido la pasada medianoche el incendio forestal declarado a las 17.10 horas de este martes 28 de julio en el paraje Los Vuelos, en el municipio onubense de Lucena del Puerto. Se trata del segundo fuego registrado en apenas 24 horas en esta localidad del Condado de Huelva y del tercero que afecta a este mismo paraje en poco más de una semana.
Quinto día del incendio de la Vall de Uxó: puntos calientes menos intensos y extensos que días pasados
El incendio registrado en la localidad castellonense de la Vall de Uxó registra en su quinto día desde que se originó –el pasado sábado– puntos calientes menos intensos y extensos que jornadas anteriores.
Según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), el satélite Meteosat, con el producto Fire Temperatura, ha detectado estos puntos menos calientes –esta mañana– en la Sierra de Espadán, en la zona de Artana y en la zona de l’Alcúdia de Veo.
Por el momento, el fuego, que continúa activo, ha arrasado ya unas 10.000 hectáreas, que están afectando a Sierra de Espadán, y el perímetro ha crecido hasta los 75,5 kilómetros. No obstante, ya se ha levantado el confinamiento de los núcleos urbanos de La Vilavella, Betxí y praticamente toda Onda, aunque el número de evacuados continúan siendo aproximadamente 10.000 personas
Constituida una plataforma para coordinar la recuperación de la Sierra Norte de Guadalajara tras el incendio
Representantes de ayuntamientos, titulares de cotos de caza, agricultores, ganaderos, apicultores y otros sectores afectados por el incendio de la Sierra Norte de Guadalajara y la Sierra de Aragoncillo han constituido la Plataforma de Afectados por el Incendio de la Sierra Norte y Sierra de Aragoncillo, con el objetivo de coordinar la recuperación del territorio y canalizar las reclamaciones ante las administraciones públicas.
La plataforma ha quedado constituida durante una reunión celebrada en Cogolludo y convocada por la Asociación de Titulares de Cotos de Caza de Guadalajara (Atica), en la que los asistentes han coincidido en la necesidad de unir esfuerzos para impulsar la recuperación económica, ambiental y social de las comarcas afectadas por el fuego.
El incendio de la sierra oeste de Madrid se ha mantenido sin reproducciones durante toda la noche
El incendio de la sierra oeste de Madrid se ha mantenido sin reproducciones durante toda la noche, según ha informado esta madrugada el servicio madrileño de Emergencias.
Los equipos de extinción han seguido trabajando en la consolidación del perímetro y en el remate de los puntos calientes. Durante la noche ha trabajado un dispositivo nocturno de Bomberos forestales de la Comunidad de Madrid que lo integran 30 dotaciones terrestres, 8 vehículos de la Jefatura y 5 patrullas de agentes forestales de la región.
Han estado apoyados por 13 dotaciones de bomberos de Madrid. Todos ellos se han centrado en revisión del perímetro y en la extinción de los puntos calientes.
La entrada de una nueva ola de calor pone en aviso naranja o amarillo a gran parte de la península y Gran Canaria
La entrada de una nueva ola de calor pondrá este miércoles 29 de julio en aviso naranja o amarillo a gran parte de la Península Ibérica y a Gran Canaria, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).
En Andalucía, estarán en aviso naranja Córdoba, Granada y Jaén y en aviso amarillo, Sevilla; en Aragón, aviso naranja Huesca, Teruel y Zaragoza; en Castilla y León, aviso naranja en Burgos, Soria y Valladolid y amarillo en Ávila, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid y Zamora; en Castilla-La Mancha, aviso naranja en Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Toledo, y amarillo en Guadalajara; y en Cataluña, en aviso naranja estará Gerona y Lérida y amarillo Barcelona y Tarragona.
Las altas temperaturas pondrán también, en Extremadura, en aviso amarillo a Cáceres y Badajoz; en Galicia en aviso amarillo a Lugo y Orense; en el País Vasco en aviso naranja Álava y Guipúzcoa y amarillo Vizcaya; y la Comunidad Valencia, estará en aviso amarillo Valencia. También estarán en riesgo importante por calor Madrid, Navarra y La Rioja y en riesgo Cantabria.
Las carreteras que permanecen afectadas en Madrid
En cuanto a las vías que siguen afectadas en ambos sentidos, la M-512 permanece cortada entre los kilómetros 0 y 19; la M-537, entre los kilómetros 0 y 0,2; la M-539, entre los kilómetros 0 y 6; y la M-957, entre los kilómetros 0 y 5,75, también en ambos carriles.
Las carreteras reabiertas en Madrid
En concreto, la M-501, la M-510, la M-855 y la M-533 permanecen abiertas al tráfico, mientras que la M-531, la M-540 y la M-541 ya no presentan incidencias activas. Además, la M-507 permanece abierta al tráfico, excepto entre los kilómetros 28,5 y 36, donde se mantiene la limitación. Por su parte, la M-521 está abierta, menos entre los kilómetros 23 y 29, que continúan cortados en sentido ascendente.
La Comunidad de Madrid reabre más de 100 kilómetros de carreteras afectadas por los incendios de la sierra oeste
La Comunidad de Madrid ha reabierto más de 100 kilómetros de carreteras afectadas por los incendios forestales de la sierra oeste. Asimismo, de las 13 carreteras afectadas, siete ya no presentan incidencias activas y otras dos mantienen únicamente cortes parciales o limitaciones en alguno de sus tramos.
Estabilizado el nuevo incendio forestal en Boborás (Ourense)
El incendio forestal que desde la noche del martes afecta al lugar de Salceda, en la parroquia de Cameixa, municipio ourensano de Boborás, ha quedado estabilizado en torno a la 1:00 de la madrugada de este miércoles, según informan fuentes de la Consellería de Medio Rural.
Los incendios de Madrid y Ávila mejoran su situación pero el de Vall de Uxó avanza sin control
El fuego en Madrid y Ávila está contenido, no están estabilizados pero la bajada de las temperaturas y el aumento de la humedad han conseguido que la situación mejore durante la noche. Por el contrario, el incendio de Vall de Uxó avanza sin control y con rebrotes, pero con menos confinamientos.
La nueva ola de calor marcará la evolución de los incendios
España afronta una nueva jornada de máxima vigilancia por la evolución de los incendios forestales. Tras varios días de intenso trabajo sobre el terreno, la atención se centra ahora en las condiciones meteorológicas previstas para las próximas horas. La entrada de una nueva ola de calor puede dificultar las labores de extinción y favorecer posibles reactivaciones de algunos focos.
España pide «reforzar aún más» el mecanismo europeo contra los incendios
El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, consideró este miércoles que hay que «reforzar aún más» el mecanismo europeo de protección civil, ante la previsión de que el cambio climático intensifique los incendios.