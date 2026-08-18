Montero acusa a Génova de provocar «enfrentamientos» por Ceuta mientras ella politizó el incendio de Los Gallardos

María Jesús Montero reclama ahora evitar la confrontación política en torno a la crisis migratoria de Ceuta y acusa directamente a la dirección nacional del PP de tratar de provocar un enfrentamiento entre el Gobierno de Pedro Sánchez y la ciudad autónoma. La secretaria general del PSOE Andalucía ha pedido al presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, que mantenga su «perfil propio» y no se deje arrastrar por las «provocaciones» de Génova.

«Creo que Génova está empujando para que se provoquen enfrentamientos y discrepancias entre ambas administraciones», ha asegurado este martes durante una atención a los medios en Málaga. Montero ha defendido además como «ejemplar» la actuación tanto del Ejecutivo central como del Gobierno de Ceuta y ha apostado por mantener la colaboración institucional y con Marruecos para recuperar la normalidad y controlar los flujos migratorios.

El llamamiento a dejar las emergencias al margen de la batalla partidista contrasta con la evolución del discurso del PSOE Andalucía durante el incendio de Los Gallardos en Almería, que dejó doce fallecidos y se convirtió en una de las mayores tragedias provocadas por un incendio forestal en España.

De hecho, la propia Montero comenzó reclamando exactamente lo contrario de lo que ahora reprocha al PP. El 10 de julio, cuando la magnitud de la tragedia ya era conocida, pidió «unidad social e institucional» y afirmó: «Ya habrá tiempo para analizar lo ocurrido». La socialista agradeció entonces el trabajo de los profesionales y reclamó poner todos los recursos al servicio de la emergencia.

Sin embargo, el tono cambió conforme avanzaron los días. El PSOE andaluz terminó convirtiendo la gestión del incendio en un asunto de control político a la Junta de Andalucía y reclamó explicaciones sobre la actuación del Gobierno de Juanma Moreno. La polémica se centró, entre otras cuestiones, en los medios disponibles para combatir el fuego.

El episodio tuvo además una dimensión política a nivel nacional. El ministro de Transportes, Óscar Puente, cargó contra la gestión de la Junta durante la emergencia. La propia Montero, aunque inicialmente mantuvo un perfil más institucional, acabó respaldando que se pidieran explicaciones políticas por lo ocurrido.

El contraste es precisamente el que ahora aflora con sus declaraciones sobre Ceuta. Montero reclama que una crisis humanitaria y migratoria no se convierta en un enfrentamiento entre administraciones y acusa al PP de intentar «arrastrar» a Vivas a esa confrontación. Pero en el caso de Los Gallardos, la emergencia terminó desembocando en un intenso choque político sobre la gestión de la tragedia.

Una vez superada la fase inicial de la emergencia, el PSOE andaluz –con María Jesús Montero a la cabeza– utilizó políticamente la gestión del incendio para exigir responsabilidades al Gobierno andaluz. Ahora, ante la crisis de Ceuta, la dirigente socialista sostiene que lo responsable es precisamente mantener la colaboración entre administraciones y evitar que terceros provoquen enfrentamientos.