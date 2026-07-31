María Jesús Montero sigue sumando cargos: el PSOE la coloca como portavoz adjunta en el Senado

La secretaria general del PSOE de Andalucía y líder de la oposición en el Parlamento andaluz, María Jesús Montero, sumará a partir del próximo mes de septiembre una nueva responsabilidad institucional al convertirse en portavoz adjunta del Grupo Socialista en el Senado. La también vicesecretaria general del PSOE compatibilizará esta función con su labor como portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento de Andalucía durante la XIII legislatura.

El nombramiento se hará efectivo una vez que Montero tome posesión del escaño que obtuvo como senadora por designación autonómica, tras ser elegida por el Parlamento andaluz en el pleno celebrado el pasado 23 de julio. Su incorporación a la Cámara Alta supondrá el regreso a las Cortes Generales apenas unos meses después de abandonar el Congreso de los Diputados para centrarse en la política andaluza, donde encabezó la candidatura socialista en las elecciones autonómicas del pasado 17 de mayo.

La designación ha sido confirmada por fuentes socialistas, que explican que el cargo de portavoz adjunta forma parte de la estructura habitual de dirección del Grupo Socialista en el Senado. De hecho, desde el PSOE-A recuerdan que todos los integrantes de la dirección del grupo desempeñan funciones de portavocía adjunta y que Montero accede a este puesto también por su condición de vicesecretaria general del PSOE a nivel federal.

El actual portavoz del Grupo Socialista en el Senado continúa siendo Juan Espadas, antecesor de Montero al frente del PSOE andaluz. Ambos compartirán ahora responsabilidades en la Cámara Alta después de que también Espadas renovara su escaño como senador por designación autonómica en el mismo pleno del Parlamento andaluz celebrado el pasado 23 de julio.

No será la única dirigente andaluza del PSOE con presencia en el Senado. Junto a Montero y Espadas también obtuvo un escaño la expresidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, quien revalida así su representación en la Cámara Alta. Los tres fueron los nombres elegidos por el Grupo Socialista después de que, en función de los resultados electorales del 17 de mayo, al PSOE-A le correspondiera designar a tres senadores autonómicos.

Aunque María Jesús Montero ya figura oficialmente en la relación de senadores publicada por la Cámara Alta, todavía debe formalizar la toma de posesión de su acta. Según el calendario aprobado por el Senado para el nuevo periodo de sesiones, el primer pleno tras el parón estival tendrá lugar los días 8 y 9 de septiembre, previsiblemente el momento en el que se produzca su incorporación efectiva.