Éste es el refugio de Nico Williams en Marbella: seguridad 24 horas, vecino de Haaland y a pocos metros de Puerto Banús

El futbolista y campeón del mundo Nico Williams ya disfruta de su nueva residencia en España. El jugador ha estrenado una espectacular mansión en la exclusiva urbanización de Sierra Blanca, en Marbella, una propiedad con spa privado y una decoración de lujo con piezas de la casa Fendi. La finca se encuentra una parcela de 9.000 metros cuadrados en la ladera de La Concha, muy cerca de Puerto Banús. La exclusiva urbanización ofrece seguridad las 24 horas y amplias parcelas que garantizan la máxima privacidad a sus residentes. Además, se encuentra a escasa distancia de la vivienda que el futbolista Erling Haaland adquirió en la Costa del Sol.

La mansión forma parte del exclusivo complejo EPIC Marbella by Fendi, situado en la prestigiosa Milla de Oro. Este proyecto, desarrollado en colaboración con Fendi Casa, destaca por sus interiores decorados con mobiliario de alta gama y acabados de lujo. Entre las instalaciones comunes sobresalen un club social, una piscina cubierta de 25 metros, espacios de coworking y un gastrobar a pocos minutos del mar. Aunque el importe de la compra no ha trascendido, propiedades similares dentro de este complejo alcanzan un valor cercano a los cuatro millones de euros.

La mansión de Nico Williams en Marbella

La vivienda pertenece al exclusivo complejo residencial EPIC Marbella by Fendi, un proyecto vinculado a la icónica firma italiana. Sus interiores, diseñados por Fendi Casa, destacan por un estilo sofisticado que combina mobiliario de lujo y acabados premium.

En el interior predominan las líneas contemporáneas y los materiales nobles, realzados por grandes ventanales que inundan los espacios de luz natural. Amplias zonas de estar, espectaculares suites y generosas terrazas panorámicas completan una residencia concebida para ofrecer el máximo confort y exclusividad.

EPIC Marbella by Fendi

La urbanización de Sierra Blanca, concebida por el empresario Pedro Rodríguez, tiene como objetivo principal impulsar una «nueva forma de entender la vida en la Costa del Sol». «El proyecto que estamos preparando en Málaga va a ser espectacular, porque también va a ser una iniciativa cultural con museo y dependencias educativas», afirma en declaraciones para La Razón.

EPIC Marbella by Fendi ofrece una amplia gama de servicios e instalaciones pensadas para el bienestar de sus residentes. El complejo cuenta con varias piscinas al aire libre, una piscina cubierta de 25 metros y extensas zonas ajardinadas que rodean las viviendas, creando un entorno exclusivo y tranquilo. Entre sus equipamientos destacan un club social, un club infantil, un spa de última generación y un gimnasio totalmente equipado. Además, dispone de un espacio de coworking para quienes deseen combinar trabajo y comodidad sin salir de la urbanización.

La seguridad es otro de los grandes atractivos del complejo. Los propietarios disfrutan de servicio de conserjería, vigilancia permanente las 24 horas y un completo sistema de videovigilancia, unas prestaciones que garantizan la privacidad y la tranquilidad propias de una de las urbanizaciones más exclusivas de Marbella.

«Sierra Blanca es una exclusiva zona residencial situada en las colinas de Marbella, en la costa sur de España. La zona es conocida por sus lujosas propiedades y su proximidad a algunas de las atracciones más populares de Marbella, como sus magníficas playas y el famoso puerto deportivo de Puerto Banús», detalla Engel&Völkers.

‘Villa Bellagio’, la vivienda más cara de España

Precisamente, en Sierra Blanca se encuentra la vivienda más cara de España. Diseñada por el arquitecto Jesús del Valle y distinguida por los Reyes de España con el Premio Macael en 2022, «Villa Bellagio» combina la majestuosidad de un palacio neoclásico con el concepto más exclusivo de bienestar. Cada uno de sus rincones transmite una idea muy clara: lujo llevado a su máxima expresión.

Ésta impresionante propiedad cuenta con 5.507 metros cuadrados construidos sobre una parcela de 14.000 metros cuadrados. Porque quien invierte 70 millones de euros en una mansión también busca privacidad absoluta. Situada a 300 metros sobre el nivel del mar, la entrada principal recibe a los visitantes con una espectacular fuente inspirada en el icónico espectáculo acuático del Bellagio de Las Vegas.

La residencia dispone de 13 exclusivas suites dignas de un hotel de gran lujo. Ocho de ellas, de unos 50 metros cuadrados, ocupan la planta superior, mientras que el resto se distribuyen estratégicamente para garantizar independencia y unas vistas privilegiadas. Su spa privado no tiene nada que envidiar a los mejores complejos de Bali o Dubái: piscina climatizada revestida con mosaicos artesanales, hammam, sauna finlandesa, sala de masajes, gimnasio completamente equipado e incluso un salón de peluquería y manicura para disfrutar del máximo confort sin salir de casa.

En el exterior, una piscina de 22 metros de longitud se convierte en el gran protagonista, rodeada de amplias terrazas concebidas para contemplar la puesta de sol en un ambiente de absoluta tranquilidad. Asimismo, la propiedad alberga una bolera profesional, sala de billar, un cine privado con capacidad para 22 personas y sonido envolvente, además de un elegante bar. Como broche final, cuenta con un garaje climatizado con espacio para 42 vehículos y un aparcamiento subterráneo con capacidad para otros 30 automóviles.