La Puerta del Sol de Madrid se replica: éstas son las ciudades donde también hay acampadas

El desahucio de Maricarmen del pasado miércoles ha provocado que la crisis de la vivienda se sitúe en el centro del debate tanto de políticos como de ciudadanos. Madrid ha sido el primer testigo de la reacción de la opinión pública; desde el pasado sábado, acampa en la Puerta del Sol cerca de un millar de personas. Sus carpas, a modo de protesta, se están empezando a replicar por muchas ciudades de España.

La cantidad de concentrados en Madrid ha ido creciendo, siendo de unas 600 personas acampadas en la madrugada del lunes y aproximadamente un millar en la de este martes, coincidiendo con la reunión del Consejo de Ministros para adoptar medidas contra la crisis de la vivienda.

El número total de ciudades con registros de acampadas, activas o recientemente desalojadas/desmontadas esta semana, asciende a nueve.

De ellas, siete están gobernadas por el PP (Madrid, Málaga, Sevilla, Palma, Murcia, Córdoba y Santander), una por el BNG (Santiago) y una por el PNV (Bilbao). Lo que comenzó gestándose en redes sociales ya es una realidad en el centro de estas ciudades.

Este martes, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha dado 48 horas para que la delegación del Gobierno desmantele lo que considera una acampada «ilegal», o si no, ha afirmado que acudirá a los tribunales contra el delegado del Gobierno, Francisco Martín.

Ciudades con carpas

En Málaga, tras una concentración frente al Ayuntamiento, los manifestantes se han trasladado a la plaza de la Constitución; bajo los lemas «un techo por un techo» o «si pago el alquiler, no me queda para comer», han anunciado que permanecerán acampados.

En Palma, los manifestantes permanecen acampados en la plaza de España, mientras que en Sevilla más de 20 tiendas continúan instaladas en Las Setas. En Bilbao, ocho tiendas ocupan el entorno del teatro Arriaga.

En Santiago de Compostela, la acampada instalada en la estación intermodal fue desalojada por la Policía Nacional y en Murcia, pasaron la noche acampados frente al Ayuntamiento, aunque las tiendas fueron retiradas por la mañana.

El llamado decreto Maricarmen ha llegado incluso a la gala de unos premios que presidía Sánchez en el Palacio de Congresos de Cataluña, en Barcelona, donde la cantante Amaia Salamanca, al recibir un premio entregado por el presidente del Gobierno, ha aprovechado para darle delante de todo el mundo un cartel en el que se leía «Decreto Maricarmen».

Los manifestantes pretenden mostrar su solidaridad con Maricarmen, reclamar más protección frente a los desahucios, alquileres más asequibles, contratos más estables y reivindicar el derecho a una vivienda digna. Otra cosa es quién maneja en la sombra a todos estos campistas urbanos de la ultraizquierda.