El Partido Popular tumba en el Senado el Tratado de Amistad con Francia mientras Emmanuel Macron visita España. El mandatario francés se encuentra en el país en el marco «de las relaciones de amistad y cooperación que mantienen ambos países y del trabajo que realizan para seguir reforzando la relación bilateral en todos los ámbitos».

Con la mayoría absoluta, el Partido Popular, junto a los votos de Vox y la abstención de UPN, tumba el Tratado después de que el Tribunal Constitucional confirmara el texto la semana pasada. Durante el debate, la senadora popular Pilar Rojo aclaró la preocupación de su formación por el alcance de los compromisos que adquirió España con la nación gala.

Reunión entre Sánchez y Macron

El encuentro entre ambos mandatarios será a las 12:00 horas en el Palacio de la Moncloa. En la agenda de trabajo tienen planificado que aborden temas de acuerdos comerciales, proyectos industriales como el energético y discutirán sobre la agenda de seguridad que llevan los países de la unión y se sumará el rechazo del Senado al Tratado.

Pero antes de ese encuentro, los reyes recibieron al matrimonio Macron y mantuvieron un almuerzo privado en el Palacio de la Zarzuela; posteriormente, entablaron una reunión y terminarán con una cena de gala en el Palacio Real, donde cientos de personalidades están invitadas a la cena de gala brindada por los reyes, cuyo menú será preparado por el chef Joan Roca.

Macron presidirá un foro de comercio e inversión con empresarios de ambos países en el Ministerio de Economía. Para cerrar la jornada, el presidente francés asistirá a una recepción en la residencia de la Embajada de Francia.

La visita de Macron al país se produce con las elecciones presidenciales de su país a la vuelta de la esquina; la primera vuelta está prevista para el 8 de abril de 2027 y la segunda para el 2 de mayo. Mientras tanto, España se encuentra sumergida en la invasión de Ceuta y en la acampada de la Puerta del Sol por grupos de ultraizquierda.