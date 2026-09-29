‘Cuore Bello (Te quiero, Te quiero)’ representará a España en Eurovisión Junior 2026: ¿qué te parece la canción?

España ya tiene canción para Eurovisión Junior 2026. Lucas Paulano será el encargado de defender la candidatura española con Cuore Bello (Te quiero, Te quiero), el tema con el que intentará conquistar al público europeo el próximo 24 de octubre en Malta. La canción apuesta por una propuesta alegre y emotiva que habla de los recuerdos, los sentimientos y de aquellas personas especiales que, aunque pase el tiempo, siempre permanecen en nuestra memoria. Además, juega con varios idiomas, entre ellos el español y el italiano, buscando así transmitir un mensaje fácil de entender más allá de nuestras fronteras.

Así suena “Cuore Bello (Te quiero, Te quiero)”, la canción con la que @LucasPaulano representará a España en Eurovisión Junior 2026🤩✨ Es la primera vez que el artista canta en directo ante el público el tema y nos ha llegado al corazón 🫶🏼#JESC2026 pic.twitter.com/WA22M4rF0o — Eurovisión España – RTVE 🇪🇸 (@eurovision_tve) September 28, 2026

Lucas Pauluno afrontará así uno de los mayores retos de su corta trayectoria después de darse a conocer ante el público y proclamarse ganador de La Voz Kids 2025. Ahora, tendrá la oportunidad de subirse al escenario de Eurovisión Junior y representar a España con el tema mencionado, el cual ya ha comenzado a generar todo tipo de reacciones. Pero ahora, desde COOL, queremos conocer la opinión de nuestros lectores. ¿Te gusta la canción elegida para representar a nuestro país? Vota y cuéntanos qué te parece la propuesta para esta nueva edición del certamen.