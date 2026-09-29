Muere el actor Dennis Haskins conocido por ‘Salvados por la campana’ y ‘Mad Men’

Dennis Haskins, el actor que dio vida al director Richard Belding en la popular serie juvenil Salvados por la campana, ha fallecido a los 75 años. Por el momento, no se ha dado a conocer la causa de la muerte.

El agente de Haskins, Jay Schachter, confirmó el fallecimiento del intérprete a los medios de comunicación el pasado lunes 28 de septiembre por la noche. «Es una pérdida trágica. Todo el mundo quería al señor Belding y aquellos de nosotros que llegamos a conocer a Dennis, lo queríamos aún más», señaló en un comunicado.

«Era una gran persona y quería, y me refiero a que ADORABA de verdad, a sus fans. Siempre tenía tiempo para ellos, pasara lo que pasara», aseguró Schachter, recordando al que fuera su cliente y «querido amigo durante más de 20 años». «Lo echaré muchísimo de menos. Estoy desconsolado», expresó Jay Schachter según recoge The Wrap.

El poder de un papel secundario

Nacido el 18 de noviembre de 1950 en Chattanooga, Tennessee, comenzó su trayectoria artística después de estudiar en la Universidad de Tennessee en Chattanooga. Antes de consolidarse como intérprete, trabajó en diferentes ámbitos del entretenimiento y fue construyendo una carrera basada principalmente en la televisión.

Su gran popularidad llegó gracias a Richard Belding, el director del instituto Bayside en la serie juvenil Salvados por la campana (Saved by the Bell). Haskins comenzó a interpretar al personaje en Good Morning, Miss Bliss, producción que posteriormente evolucionaría hasta convertirse en Saved by the Bell. Como director Belding, encarnaba a la figura de autoridad del centro, pero también a un adulto cercano, paciente y con frecuentes momentos cómicos. El personaje se convirtió en una parte esencial del universo de la serie y acompañó a varias generaciones de espectadores.

Haskins volvió a interpretar a Belding en diferentes extensiones de la franquicia, entre ellas Salvados por la campana: Nueva clase donde tuvo una presencia todavía más prolongada. Esa continuidad hizo que su imagen quedara especialmente asociada al personaje, hasta el punto de convertirse en una referencia reconocible de la televisión juvenil estadounidense de finales de los años ochenta y noventa.

Más allá de Salvados por la campana, Dennis Haskins ha participado en numerosas series y producciones televisivas. A lo largo de su carrera ha realizado apariciones en ficciones como The Dukes of Hazzard, Magnum, P.I., The Twilight Zone, Mad Men o Cómo conocí a vuestra madre, además de intervenir en películas y proyectos independientes. También ha desarrollado trabajos como actor de voz y ha participado en producciones vinculadas al humor y a la cultura popular.

Con el paso de los años, Haskins ha mantenido una relación cercana con los seguidores de Salvados por la campana, participando en reuniones, convenciones y apariciones especiales relacionadas con la serie. Su figura representa un ejemplo claro de cómo un papel secundario puede acabar convirtiéndose en el elemento más recordado de toda una carrera.