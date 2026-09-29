Netflix homenajea a Matthew Perry con su nueva serie documental: tráiler y fecha de estreno del retrato más íntimo del actor de ‘Friends’

Hace ya casi tres años del traumático fallecimiento de Matthew Perry. El actor, conocido sobre todo por su papel de Chandler Bing en la icónica Friends, fue hallado sin vida en su jacuzzi de su residencia de Los Ángeles, ahogado tras una sobredosis de ketamina. El impacto popular de la tragedia sacudió a los amantes de la serie y desoló a sus compañeros de reparto, entre otras cosas, por el contraste alegre que despertaba su querido personaje y la rutina que llevaba fuera de los focos, viviendo una profunda tristeza crónica que él mismo llegó a describir como un «infierno en la Tierra». Ahora, coincidiendo con el aniversario de su despedida, Netflix va a estrenar la serie documental que ningún fan debería perderse: El de Matthew Perry.

Lo de las adicciones de Perry era ya un vox populi incluso antes del estreno del especial de HBO Max, en el que los espectadores ya apreciaron en él un aspecto desmejorado, alejado de la efusividad y positivismo que despertaban el resto de actores en la reunión. Desde la muerte del intérprete estadounidense, las noticias en torno al caso no han dejado de sucederse. Sobre todo porque la sustancia que encontraron en su sangre pertenecía a una red criminal, un entramado clandestino de médicos y traficantes que explotaba la adicción de la estrella para lucrarse.

A raíz de dichas adicciones, la familia creó la Fundación Matthew Perry. Una organización dedicada a financiar tratamientos contra la adicción, honrando de esta forma la memoria del dos veces nominado al Emmy. Hace algunas horas, la «gran N roja» acaba de publicar el primer adelanto de El de Matthew Perry, un material promocional que repasa algunos de sus momentos más icónicos en la legendaria serie, recopilando varias declaraciones de sus entrevistas y de sus familiares más cercanos, como su hermana, Mia Perry Bowick, quien se encarga de narrar este legado espiritual que luce como una pieza indispensable para los fans del actor.

Tráiler de ‘El de Matthew Perry’

El avance comienza con la frase de Perry: «Dios, puedes hacerme lo que quieras… pero hazme famoso». Una ambición que durante años lo arrastraría a una vida repleta de adicciones y a tener que llegar a invertir hasta siete millones de dólares en tratamientos.

La propia Netflix describe así El de Matthew Perry: «Serie documental de tres episodios que cuenta, a través de relatos íntimos de amigos y familiares cercanos, y muestra al verdadero Matthew Perry y las batallas que libró para ser él mismo más allá de la fama. Es la historia de adornos de una vida intensa, y de la franqueza que se irguió en su legado».

¿Quién aparecerá en la serie documental?

De momento, ni Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, David Schwimmer, Courteney Cox ni Jennifer Aniston han confirmado su participación. Aparte de la hermana de Perry, la serie documental recogerá los testimonios de algunos de los realizadores de la sitcom de la NBC, como Warren Littlefield o los guionistas Marta Kauffman y David Crane. También estarán presentes dos de sus mejores amigos, David Pressman y Roger Castillo.

¿Cuándo se estrenará en Netflix?

Dirigida por Mary Robertson, responsable de documentales como Framing Britney Spears, El de Matthew Perry llegará al catálogo de Netflix el próximo 27 de octubre, tan solo un día antes del aniversario de su muerte.