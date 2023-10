Muere repentinamente Matthew Perry, actor de ‘Friends’, a los 54 años

Los más fieles seguidores de Friends están de luto. Matthew Perry, una de las estrellas de la serie, ha fallecido a los 54 años. Sin duda, una noticia que ha dejado a todos y cada uno de sus seguidores en shock. Y siendo honestos, no es para menos. ¡Nadie esperaba este trágico suceso!

Según ha podido saber TMZ en exclusiva, el cuerpo del estadounidense ha sido encontrado este sábado en su casa de Los Ángeles, aproximadamente pasadas las cuatro y diez de la tarde hora local. Tal y como ha confirmado el departamento policial de la ciudad al mencionado medio de comunicación, lo han encontrado ahogado en su jacuzzi. Las mismas fuentes aseguran que no se encontraron drogas en el lugar donde apareció el cuerpo.

Sin duda, estamos ante una noticia que ha dejado consternados a miles de personas en todo el mundo. Y no es para menos. El punto de inflexión de la trayectoria de Matthew Perry llegó con la oportunidad de interpretar a Chandler Bing en Friends durante nada más y nada menos que 10 temporadas (234 temporadas).

‘Friends’ Star Matthew Perry Dead at 54 After Apparent Drowning | Click to read more 👇 https://t.co/OARIVTMOQ2 — TMZ (@TMZ) October 29, 2023

Su personaje era uno de los favoritos por los más fieles seguidores de la serie. ¡Se lo había ganado a pulso! Sus comentarios, sus gestos y su más pura esencia no pasaban desapercibidos. Pero, además de Friends, Matthew Perry formó parte de un gran número de proyectos en televisión como son Boys Will Be Boys, Silver Spoons, Charles in Charge, The West Wing o, incluso, Home Free, entre otros.

Pero tampoco podemos dejar de mencionar sus proyectos en varios largometrajes, como Three to Tango, The Whole Nine Yards, Fools Rush In, o 17 Again, entre otros tantos. A pesar de dar vida a un gran número de personajes realmente cómicos y optimistas, lo cierto es que la vida de Matthew Perry no ha sido fácil. Y todo porque ha tenido que lidiar una dura batalla contra las drogas y el alcohol. Es más, fue adicto a Vicodin durante muchos años, incluso mientras trabajaba en Friends.

Una dolorosa historia que quiso reflejar en unas memorias que publicó hace un año, donde dio todo lujo de detalles sobre las complejas historias a las que ha tenido que hacer frente a lo largo de los años. A pesar de que decía estar «limpio» desde hace un año, lo cierto es que Matthew Perry también arrastraba diversos problemas de salud. De hecho, tuvo que ser hospitalizado de urgencia en varias ocasiones. Sea como sea, este sábado, la policía ha encontrado el cuerpo sin vida del actor en el jacuzzi de su casa. Una trágica pérdida, qué duda cabe. Descanse en paz.