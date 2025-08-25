Todo lo que se sabe de Pepa Romero, sustituta de Sonsoles Ónega: su edad y su pareja

Pepa Romero, la periodista gallega que ha tomado las riendas de la edición veraniega de Y ahora Sonsoles, titulada estos meses como YAS Verano, se ha consolidado como una de las caras más destacadas de la televisión cada vez que su presentadora titular falta. Aunque no es ni mucho menos una novata en la televisión, sí que hace poco que se ponía por primera vez al frente de un programa de televisión, algo que le ha llegado gracias a Antena 3. Así es su vida fuera de los platós.

Hace un año, María Josefa Romero Antón (su nombre completo) confesaba en una entrevista que le costaba enamorarse, por eso se esforzaba en dejar claro que no había ningún hombre que ocupase su corazón. Pero el amor no es lo único que mueve a Pepa, ya que la música es una afición heredada de su familia. Durante su juventud, ganaba dinero cantando en fiestas, y en la actualidad disfruta tocando la guitarra en la intimidad, coleccionando hasta más de 20 instrumentos en casa.

Nacida en la Ferrol, Galicia, es licenciada en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, comenzando su carrera en el Grupo COPE, pasando por Nova, Intereconomía, Telemadrid y fue una de las reporteras más carismática de Equipo de Investigación, de La Sexta.

A Antena 3 llegó en 2023, siendo responsable de reportajes sobre sucesos, investigación y asuntos sociales, pero desde el año 2024 se ha convertido en la sustituta de Sonsoles Ónega. Aunque parecía un salto complicado el de reportera a presentadora, lo cierto es que la gallega está cumpliendo con nota y está pidiendo a gritos una oportunidad como presentadora en otro programa.

Pepa Romero mantiene una relación muy cercana con su madre, Mari Pepa, periodista y abogada que la inspiró a estudiar periodismo. Durante un programa en julio, madre e hija protagonizaron un emotivo momento en directo, con sorpresas como fotos de su infancia y recuerdos de su abuela. Devota practicante, Pepa comparte en redes su fe, demostrando que es fiel devota de la virgen de La Milagrosa.

La vida sentimental de Pepa Romero

Aunque hasta ahora se declaraba soltera, en una reciente entrevista en el periódico ABC, la periodista ha revelado que ha encontrado a alguien especial que la complementa y le ha hecho experimentar el amor de una forma nueva e intensa.

«He conocido a un hombre que me tiene fascinada. Ahora creo que de verdad estoy enamorada por primera vez en mi vida, y es increíble», decía en el citado medio. «Es cierto todo eso que se dice de las mariposas en el estómago. Creía que era un bulo, pero no, me pasa», confesaba.

Aunque no ha desvelado la identidad de este misterioso hombre, sí que ha querido insistir en que está viviendo un gran momento. «Puedo desmentir también esa idea de que ya no te enamoras como cuando tienes quince años. Es el momento más feliz de mi vida», comentaba.

Este gran momento personal se une al gran momento profesional que está viviendo, ya que ha conseguido mantener a YAS Verano (así se titula Y ahora Sonsoles en verano) como el magazine líder de las tardes en televisión.