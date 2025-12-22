90.693, tercer premio de la Lotería de Navidad 2025

El número 90.693 ha sido el ganador del tercer premio de la Lotería de Navidad 2025, dotado con 50.000 euros al décimo, es decir, 2.500 euros por cada euro jugado, cantidad que solo están por debajo del segundo premio y el Gordo.

¿Hasta cuándo se puede cobrar la Lotería de Navidad?

Si has sido uno de los españoles agraciados con alguno de los premios de la Lotería de Navidad seguro que estás deseando saber cómo se cobra y cuánto tiempo tienes para hacerlo. Pues bien, debes saber que si te ha tocado el tercer premio de la Lotería de Navidad tendrás que acudir a un banco para hacerte con el dinero porque sólo los premios menores de 2.000 euros se pueden recoger en una administración de Loterías y Apuestas del Estado.

En caso de que el premio supere los 2.000 euros tendrás que acudir a un banco a partir de mañana, 23 de diciembre, pero debes saber que no todas las entidades podrán pagarte tu premio, sólo las siguientes: Abanca Corporación Bancaria, Banco de Sabadell, Bankia, BBVA, CaixaBank, Cajamar, Caja Sur BBK, Ibercaja Banco, Kutxabank y Unicaja Banco.

Cuánto toca en la Lotería de Navidad después de los impuestos

La cantidad que se lleva Hacienda con respecto a los premios de la Lotería de Navidad es una cuestión que preocupa a muchos, especialmente cuando se trata de las grandes sumas. En España, la Agencia Tributaria aplica una retención del 20% sobre los premios que superen los 40.000 euros. Esto significa que los tres premios principales (Gordo, segundo y tercero) están sujetos a impuestos, mientras que el resto de premios, incluidas las aproximaciones y la pedrea, no están gravados.

Por ejemplo:

Si ganas el Gordo de Navidad (400.000 euros), solo tributas por los 360.000 euros que exceden los 40.000 euros exentos. El resultado final es de 328.000 euros.

En el caso del segundo premio (125.000 euros), tributarás por 85.000 euros, quedándote con 108.000 euros netos.

(125.000 euros), tributarás por 85.000 euros, quedándote con 108.000 euros netos. El tercer premio (50.000 euros) genera una retención de 2.000 euros, dejando al ganador con 48.000 euros en mano.

Por el contrario, premios como el cuarto, quinto o la pedrea no requieren ninguna declaración fiscal, permitiendo a los ganadores disfrutar del importe íntegro. Este sistema facilita la gestión para quienes ganan importes menores, manteniendo el atractivo del sorteo como un evento accesible para todos.