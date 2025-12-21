Pedrea de la Lotería de Navidad: qué significa, cuántos premios hay y cuánto se cobra

La pedrea es uno de los premios más frecuentes del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad y también uno de los más desconocidos en detalle. Cada 22 de diciembre, miles de décimos resultan agraciados con este premio menor, que destaca no por su cuantía, sino por su amplio reparto. Aunque no hace millonarios a sus ganadores, la pedrea permite recuperar el dinero jugado y contribuye a que el sorteo esté muy repartido por toda España. Recuerda que puedes seguir el Sorteo de la Lotería de Navidad en directo para que no te pierdas ningún detalle.

¿Qué es la pedrea en la Lotería de Navidad?

La pedrea es uno de los premios más característicos del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad. No se trata de uno de los grandes premios. Pero, es el que más números reparte, permitiendo que miles de personas resulten agraciadas cada 22 de diciembre. La pedrea consiste en una gran cantidad de premios menores, distribuidos entre numerosos décimos distintos.

El término se utiliza exclusivamente en este sorteo y forma parte de su singularidad, ya que convierte la jornada en una lluvia constante de pequeños premios.

¿Cuántos premios incluye la pedrea?

La pedrea incluye 1.794 premios, lo que la convierte en el bloque de premios más numeroso de todo el sorteo. Cada uno de estos premios corresponde a un número diferente, lo que aumenta considerablemente las probabilidades de que haya ganadores repartidos por toda España. Gracias a este volumen, la pedrea contribuye a que el sorteo sea uno de los más repartidos del mundo.

¿Cuánto dinero se gana con la pedrea?

Cada premio de la pedrea está dotado con 1.000 euros por serie, lo que equivale a 100 euros por décimo. Es decir, quien tenga un décimo premiado recupera el importe jugado, sin obtener un beneficio adicional, pero tampoco pierde dinero.

Aun así, para muchos jugadores supone una pequeña alegría y una forma de amortizar la inversión realizada en el sorteo.

¿Cómo se reparten los premios de la pedrea?

Los premios de la pedrea se extraen a lo largo de gran parte del sorteo, mediante el sistema tradicional de dos bombos: uno con los números y otro con los premios. A diferencia de los grandes premios, que generan momentos de gran expectación, la pedrea se va cantando de forma constante durante horas.

Diferencias entre la pedrea y otros premios

La principal diferencia entre la pedrea y los premios mayores, como El Gordo, el segundo o el tercer premio, es la cuantía económica. Mientras que los grandes premios pueden suponer cientos de miles de euros por décimo, la pedrea solo devuelve lo jugado.

Sin embargo, la pedrea destaca por su capacidad de reparto, frente a los premios mayores, que recaen en muy pocos números.

¿Cómo saber si un décimo ha sido premiado con la pedrea?

Para comprobar si un décimo ha sido premiado con la pedrea, se puede consultar la lista oficial de premios, las aplicaciones de Loterías y Apuestas del Estado, la web oficial o los medios de comunicación durante y después del sorteo.

Dado que hay tantos números premiados, es habitual que algunos décimos pasen desapercibidos si no se revisan con atención.

¿Cuándo suele salir la pedrea durante el sorteo?

La pedrea no se concentra en un momento concreto del sorteo. Suele aparecer a lo largo de toda la mañana, especialmente después de que se hayan cantado los premios principales, aunque también puede salir antes.

Esto mantiene la atención del público durante horas y refuerza la sensación de reparto continuo.

El papel de la pedrea en el reparto total de premios

La pedrea juega un papel clave en el reparto global del dinero del sorteo. Aunque cada premio es pequeño, el conjunto de la pedrea supone una parte relevante del total destinado a premios y permite que el dinero llegue a muchas más personas.

Es uno de los elementos que explica la enorme popularidad y tradición del sorteo de Navidad en España.

Tributación de la pedrea: ¿hay que pagar a Hacienda?

Los premios de la pedrea no tributan en el IRPF, ya que están por debajo del mínimo exento, fijado actualmente en 40.000 euros por décimo. Por tanto, los 100 euros que se cobran están libres de impuestos.

El ganador recibe íntegramente el importe correspondiente.

¿Qué hacer si te toca la pedrea?

Si un décimo resulta premiado con la pedrea, se puede cobrar en administraciones de Lotería, entidades bancarias colaboradoras o puntos de venta autorizados, según el caso. Al tratarse de una cantidad pequeña, el cobro suele ser inmediato y sencillo.

Aunque no cambia la vida del ganador, la pedrea permite celebrar el sorteo con la satisfacción de no haber perdido y de formar parte de una de las tradiciones más arraigadas de la Navidad en España.