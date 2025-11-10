Buscar número de la Lotería de Navidad 2025: qué administración tiene un décimo

¿Cómo buscar un número de Lotería de Navidad 2025? El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad está a la vuelta de la esquina y una de las grandes preguntas gira alrededor de cómo buscar un número de la Lotería de Navidad. Cada vez queda menos para descubrir cuál será el número agraciado con el Gordo de Navidad. Por eso, son muchas las personas que ya están preparando sus décimos o que buscan encontrar su número perfecto para el sorteo del próximo lunes 22 de diciembre. Si todavía estás pensando en conseguir un número para la Lotería de Navidad 2025 y comprar tu décimo online, te alegrará saber que es un proceso muy sencillo gracias a nuestro buscador de décimos. Aquí te explicamos cómo localizar un número exacto de la Lotería de Navidad 2025 y adquirirlo fácilmente por internet.

Con nuestro buscador de números de Lotería de Navidad 2025 podrás encontrar el décimo de Navidad con el que podrás ganar el Gordo de la Lotería de Navidad 2025. No esperes más, se acerca la fecha del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad más esperado por los españoles y las administraciones de lotería están agotando los números. Te puedes acercar a una administración de forma presencial, pero si quieres un décimo de los lugares donde siempre toca un premio, puedes hacer tu comprar Lotería de Navidad 2025 online. Sólo tendrás que buscar el número del décimo con el que quieres jugar a la Lotería de Navidad 2025 y en este buscador de décimos te dirá dónde lo puedes comprar online. Este es el truco para buscar un número de Lotería de Navidad 2025 y es fácil de utilizar así que ¿a qué esperas?.

¿Dónde buscar un número concreto de Lotería de Navidad?

¿Cómo consultar el número de Lotería? Todos los números comprendidos entre el 00000 y 99999 tienen posibilidad de ser agraciados con el Gordo de la Lotería de Navidad 2025, sin embargo, hay mucha gente que quiere un número en concreto por diversas razones: puede ser un número que le haya traído suerte a lo largo de su vida, el número del nacimiento de un hijo, de un aniversario o el número que los videntes creen que se llevarán algún premio el próximo lunes 22 de diciembre en el Todos lostienen posibilidad de ser, sin embargo, hay mucha gente que quiere un número en concreto por diversas razones: puede ser un número que le haya traído suerte a lo largo de su vida, el número del nacimiento de un hijo, de un aniversario o el número que los videntes creen que se llevarán algún premio el próximo lunes 22 de diciembre en el Teatro Real de Madrid

Por eso, si quieres buscar un número en concreto para la Lotería de Navidad, sólo tendrás que utilizar nuestro buscador y para ello lo único que tienes que hacer es teclear el número de la Lotería de Navidad que quieres y pulsar sobre el icono de la lupa. Será entonces cuando se te abra un desplegable en el que se te indicará qué administraciones de lotería venden ese número elegido y la serie que tienen entre sus décimos.

¿Cómo saber en qué administración está un número de Lotería?

Para localizar la administración que dispone de tu número de Lotería, visita la web oficial de Loterías y Apuestas del Estado en loteriasyapuestas.es/es/buscar-decimo. En el buscador, introduce el número deseado y selecciona el sorteo correspondiente.

Localizar un número de Lotería de Navidad 2025

Una vez hayas visto en qué administración se vende el número deseado, lo único que tendrás que hacer es ponerte en contacto con esta. Si vives en la misma ciudad o población en la que está la administración puedes llamar para que te lo guarden y acudir presencialmente, pero también puedes intentar comprarlo online, si tienen el servicio o que te manden tu décimo por correo.

Los números más premiados de Lotería de Navidad

La terminación que más premios ha repartido en la Lotería de Navidad es el 5, ya que ha salido hasta en 32 ocasiones. Le siguen muy de cerca las terminaciones en 4 y 6, con 27 veces. Sin embargo, la cifra que menos dinero ha repartido ha sido el 1.

Cuánto toca con el Gordo de Navidad

El primer premio de la Lotería de Navidad, más conocido como el Gordo, está agraciado con un total de 400.000 euros por décimo, es decir, 4 millones por serie. Por su parte, el segundo premio tiene una cuantía de 125.000 euros por décimo mientras que el tercer premio reparte 50.000 euros al décimo.

Cuánto te quita Hacienda del Gordo de Navidad

Los premios de Lotería de Navidad 2025 no escapan de los impuestos de Hacienda. La Agencia Tributaria también se lleva su parte del sorteo extraordinario aunque fue en 2020 cuando se introdujeron algunos cambios que gustaron a la mayoría: desde ese año todos los premios por debajo de 40.000 euros están exentos de impuestos y los agraciados se llevarán el importe íntegro.

Si bien, a partir de esa cantidad Hacienda aplica un 20% de gravamen, eso sí, eximiendo los primeros 40.000 euros de ese premio. De modo que si te tocara el Gordo de la Lotería de Navidad 2025, Hacienda se llevaría un 20% de 360.000 euros, es decir, unos 72.000 euros. Esto aplica a cualquier premio de Lotería de Navidad que supere los 40.000 euros, es decir, que afectaría al premio Gordo, el segundo y los terceros premios.

Cuánto dinero toca por décimo en la Lotería de Navidad

Cada décimo de la Lotería de Navidad cuesta un total de 20 euros y todo el mundo sueña con que su número sea el del Gordo, que está premiado con 400.000 euros. Si bien, un segundo o tercer premio también puede ser un gran regalo de Navidad. A continuación te detallamos cuánto dinero toca por décimo en la Lotería de Navidad 2025:

El Gordo: 400.000 euros

400.000 euros Segundo premio: 125.000 euros

125.000 euros Tercer premio: 50.000 euros

50.000 euros Cuarto premio: 20.000 euros

20.000 euros Quinto premio: 6.000 euros

Hasta qué día se puede comprar Lotería de Navidad

Si todavía no tienes tus décimos para el sorteo de Navidad o quieres llevar algún número más, debes saber que la fecha límite para comprar Lotería de Navidad 2025 es el sábado 21 de diciembre hasta las 22:00 horas.

¿Cuándo se puede comprobar la lotería de Navidad?

Para comprobar si su décimo de la lotería ha sido premiado, tienes hasta media tarde del 22 de diciembre. Podrás hacerlo a través de la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (Selae) en la lista oficial de premios de la Lotería de Navidad que publicará ese día.