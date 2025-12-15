Cuándo es el Sorteo de Lotería de Navidad 2025 y a qué hora se celebra

La Lotería de Navidad es uno de los eventos más esperados del año en España. Cada 22 de diciembre, millones de personas siguen el sorteo con la esperanza de que «El Gordo» toque su número. Pero además de estar expectantes por los 400.000 euros que reparte el primer premio, este sorteo extraordinario se caracteriza por su singular formato, la alta expectación que generan también premios menores y, sobre todo, porque de alguna manera lo identificamos con el arranque de nuestra Navidad.

Qué día es el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025

El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025 se celebrará el lunes 22 de diciembre, una fecha marcada cada año en el calendario y que se ha convertido en una tradición seguida por miles de personas en toda España. Este sorteo se repite de forma ininterrumpida desde hace más de 250 años, consolidándose como uno de los acontecimientos más esperados de las fiestas navideñas.

De cara al sorteo, conviene recordar que la extracción de los premios se realiza mediante el tradicional sistema de dos bombos: uno contiene los 100.000 números que participan y el otro alberga los premios. Como ya es habitual, el evento se celebrará en el Teatro Real de Madrid, escenario emblemático desde el que se repartirán los premios más esperados del año.

A qué hora empieza el Sorteo de Navidad 2025

El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad comienza a las 9 de la mañana, momento en el que culmina el trabajo de muchos meses realizado por los niños elegidos para cantar los premios durante el evento. Estos pequeños forman parte de la histórica tradición de los Niños de San Ildefonso, cuya labor es fundamental para el desarrollo del sorteo.

La preparación de los niños comienza como actividad extraescolar en octubre y abarca diversas habilidades, como mejorar su pronunciación, perfeccionar el dominio vocal, aprender a leer los números rápidamente y practicar el manejo de las bolas, un requisito esencial para evitar accidentes provocados por los nervios durante la transmisión del sorteo.

¿A qué hora termina el sorteo de la Lotería de Navidad?

No hay una hora exacta para la finalización del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, aunque generalmente se extiende durante unas tres horas y media, por lo que suele concluir alrededor de las 12:30 horas.

Al tratarse de un sorteo en directo, su duración puede verse afectada por diversos factores, como la participación de los niños de San Ildefonso, la asistencia de público y el funcionamiento del sistema mecánico de extracción de premios. Estos elementos hacen que la duración total del evento pueda variar ligeramente cada año.