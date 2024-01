Tras la celebración del Sorteo de Navidad, el pasado 22 de diciembre, la Lotería del Niño es uno de los sorteos más esperados del año en España, ya que reparte miles de millones de euros en premios entre los afortunados participantes. Se celebra cada 6 de enero, coincidiendo con el día de Reyes, y es una tradición que se remonta al año 1941. Pero, ¿hasta cuándo se puede comprar Lotería del Niño? A continuación te contamos todo lo que necesitas saber sobre este popular juego de azar.

¿Hasta cuándo se puede comprar Lotería del Niño?

Este próximo sábado es 6 de enero, día de Reyes, uno de los días más emocionantes del año por descubrir los regalos que los magos de Oriente han dejado en los zapatos pero también por el Sorteo de la Lotería del Niño, especialmente ilusionante para quienes no se llevaron nada en el de Navidad y tienen la esperanza de hacerlo en este. De modo que cuando apenas quedan 48 horas para que se celebre el sorteo, puede que te estés preguntando hasta cuándo se puede comprar Lotería del Niño o cuál es la hora límite para que compres algún décimo si es que se te ha hecho tarde y todavía no has conseguido ninguno, pero debes saber que aunque queda poco tiempo, todavía puedes comprar tu número. De hecho, hasta justo antes del Sorteo, de modo que será bueno saber a qué hora se celebra este.

Y es que a pesar de que la Lotería del Niño no reparte tantos millones como el Gordo, lo cierto es que reparte mucho, concretamente 770 millones de euros que se repartirán en cientos de premios de diferentes categorías, por lo que hay muchas posibilidades también de llevarse aunque sea un pequeño pellizco o reintegro que compense la compra.

A qué hora comienza el Sorteo del Niño

El Salón de Loterías y Apuestas del Estado es el lugar en el que se celebrará el Sorteo Extraordinario del Niño, el cual dará comienzo a las 12 de la mañana el sábado 6 de enero. Así que teniendo en cuenta que esta es la fecha y la hora del sorteo, ya podemos decirte que la hora límite establecida para poder comprar décimos en las administraciones y puntos de venta oficiales son las 10 de la mañana del mismo día 6, es decir, dos horas antes de que empiece el sorteo.

De cualquier manera, es importante que tengas en cuenta que las administraciones están cerradas el día 6 al ser festivo, por lo que esa hora límite podrás aprovecharla únicamente en la venta online en la página de Loterías y Apuestas del Estado y de las administraciones autorizadas para ello. O no desaprovechar la oportunidad de comprar tu décimo mañana 5 de enero justo antes de que por ejemplo vayas a ver con tus hijos la Cabalgata de Reyes. Quién sabe, a lo mejor un momento tan mágico para todos te carga a ti de suerte de cara al Sorteo.

Así funciona el sorteo de la Lotería del Niño

Aunque ambos sorteos sean en plenas fiestas navideñas, los sorteos de Navidad y del Niño son muy diferentes, siendo en el caso de mañana un sorteo que se realiza por un sistema de bombos múltiples, concretamente cinco bombos, todos ellos con 10 bolas del 0 al 9 para extraer los cinco números que forman el décimo y que son decenas de millar, unidad de millar, centena, decena y unidad. Hay un sexto bombo con el importe de los premios, por lo que es un sorteo en el que directamente se van a sacar los premios y sus correspondientes números, no como en el sorteo de Navidad.

Los tres premios más importantes son el primer premio (200.000 euros al décimo), el segundo premio (75.000 euros al décimo) y el tercer premio (25.000 euros al décimo). Además, hay muchos otros premios de terminaciones, reintegros, aproximaciones y más.