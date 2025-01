Los mejores memes del Sorteo de la Lotería del Niño 2025

El Sorteo de la Lotería del Niño 2025 siempre está cargado de premios, ilusión y, sobre todo, de humor. Cada año, los memes relacionados con el tradicional sorteo se convierten en el recurso favorito de muchos españoles, ya que reflejan la mezcla de emoción, nervios y humor que caracteriza a este día tan especial.

La red social X -antes Twitter- se ha convertido en el almacén más caudaloso tanto para los usuarios que crean los memes de la Lotería del Niño como para los que simplemente los comparten.

Los principales memes de la Lotería del Niño 2025 hacen mención los números que más se han repetido este año, se trata del 6 y el 7. Aunque, también hay otros memes en los que los no afortunados por el premio de este sorteo reflejan la resignación de su poca fortuna. No obstante, existen memes de la Lotería del Niño que son clásicos, que se mantienen perennes por más que pasen los años.

Me han tocado 40€ en la Lotería del Niño y no me importa juntarme con los pobres de Twitter, la riqueza no va a cambiarme. pic.twitter.com/PtTA2kvq3L

— Eduardo DLM (@Eduardo_dlma) January 6, 2025