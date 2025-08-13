Pedro Sánchez ha logrado en el último momento participar en una videoconferencia de este miércoles con líderes europeos y el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, pero es una, digamos descafeinada, porque la importante es la programada también para este miércoles, justo dos días antes del encuentro entre Donald Trump y Vladímir Putin en Alaska.

Según fuentes de la Moncloa, Sánchez se unirá a la reunión de la Coalición de los Voluntarios para la paz en Ucrania casi sobre la hora. Este encuentro busca informar sobre lo discutido en una reunión telemática VIP previa, organizada por el alemán Friedrich Merz, en la que Sánchez no está invitado. Dicha cita incluye a Trump, Zelenski, líderes de Reino Unido, Francia, Italia, Polonia y Finlandia, además de Ursula von der Leyen, António Costa y Mark Rutte.

