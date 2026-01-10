Denuncian a Maestre-Lacambra por llamar «gusanera fascista» a los exiliados venezolanos

El tertuliano de extrema izquierda Antonio Maestre se enfrenta a una denuncia ante la Fiscalía Provincial de Madrid por un presunto delito de odio tras publicar un artículo titulado La gusanera fascista venezolana en España en el que arremete de forma vejatoria contra la comunidad de exiliados venezolanos residentes en el país.

La denuncia ha sido presentada por Emilio Montilla, profesional del sector financiero y creador de contenido en redes sociales. Maestre, conocido por crearse un perfil falso en redes sociales para defender al Gobierno socialcomunista en plena pandemia, no ha mostrado el más mínimo respeto por el sufrimiento de millones de venezolanos bajo la bota del sátrapa Nicolás Maduro.

El artículo denunciado fue publicado el pasado 7 de enero en la web de laSexta. Maestre hacía un paralelismo entre los anticastristas de Miami —tildados por los comunistas con el apodo denigrante de «gusanos»— y los venezolanos que ahora piden que lo que hizo Trump en Venezuela capturando a Maduro lo repita en España con Sánchez.

Ante la ola de críticas contra Maestre, el tertuliano se vio obligado a escribir una carta a los «a los fascistas venezolanos y a los venezolanos de buena voluntad», como si los otros por pensar diferente no lo fueran, diciendo que «si alguna vez gana la extrema derecha en este país y monta una policía como el ICE para deportarte a ti o a tu familia será a mí y a los que piensan como yo a los que tengas poniendo el cuerpo para defender tu derecho a hacer una vida en paz en España».

Los motivos de la denuncia

Montilla fundamenta su denuncia en que el artículo no critica ideas concretas ni conductas individuales, sino que ataca de forma generalizada a un colectivo definido por su origen nacional —los venezolanos residentes en España— atribuyéndoles rasgos vejatorios y declarándolos como una amenaza política y social.

Además, emplea lenguaje degradante y deshumanizador («parásitos», «escoria desagradecida», «caterva de fascistas»), proyectado sobre un grupo entero, algo que la jurisprudencia considera un elemento típico del discurso de odio. El texto normaliza y legitima represalias colectivas, llegando a justificar deportaciones forzosas y afirmando literalmente que «no está tan mal que eso ocurra».

El denunciante subraya que no se trata de una opinión aislada o marginal, ya que el artículo «está publicado en un medio de tirada nacional y firmado por un periodista con amplia proyección pública, lo que incrementa de forma decisiva el riesgo y el alcance del mensaje». Por último, recuerda que la libertad de expresión no ampara la incitación al odio, la estigmatización ni la exclusión de colectivos protegidos, como ha reiterado el Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Maestre se mofa de la denuncia

Lejos de mostrar cualquier atisbo de arrepentimiento, Maestre ha respondido a la denuncia con un tuit en el que se burla del denunciante llamándole «pimpim» y augurándole mala suerte con el «ridículo». Montilla, por su parte, ha querido trasladar su apoyo a la comunidad venezolana: «Quiero trasladar mi apoyo a los venezolanos que viven en España y dejar claro que este tipo de discursos no representan a la inmensa mayoría de la sociedad española».