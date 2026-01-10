Jesús Medina: «Zapatero financió con 400.000 € a los ‘alacranes’, falsos opositores al chavismo»

Cake Minuesa se ha desplazado hasta Bogotá, en Colombia, para conocer la historia del fotoperiodista Jesús Medina Ezaine. El reportero gráfico que estuvo 17 meses preso por el régimen de Nicolás Maduro por ejercer la libertad de prensa. Según Medina Ezaine, el ex presidente del Gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero, «financió con 400.000 € a los alacranes, falsos opositores al chavismo».

Secuestros, persecución, trata de personas, torturas, corrupción… son algunas de las situaciones que, durante años, han formado parte del día a día de los ciudadanos de Venezuela. Una serie de «crímenes atroces» que fueron denunciados por el propio fotoperiodista que le llevaron, en agosto de 2018, a permanecer en la prisión de Ramo Verde. Misma cárcel militar en la que estuvo preso el opositor venezolano Leopoldo López.

«Me detuvieron por informar», relata. «Lamentablemente, en Venezuela existe muchísima censura y autocensura. Hay muchísima persecución para los medios de comunicación, para los periodistas. Eso lo sabemos a nivel mundial. Hay censura, pero en Venezuela es un caso extremo», narra a los micrófonos de OKDIARIO.

«A ellos -sostiene dirigiéndose al régimen de Maduro- no les gustaban las informaciones que yo estaba dando, les estaba como que rascando muchísimo, les estaba doliendo el pie porque yo estaba informando lo que eran los secuestros, las violaciones a los derechos humanos, lo que eran los casos de trata de personas, la corrupción que había en Venezuela o que sigue habiendo en Venezuela, todos los crímenes atroces que ellos estaban realizando», detalla.

Quemaduras, torturas y golpes

Fueron cerca de 17 los meses que duró el cautiverio de Medina Ezaine en una de las prisiones más seguras del país tras de El Helicoide. Justo ahora se cumplen 6 años de su liberación en esta cárcel. Allí –explica– fue víctima de todo tipo de violencias y torturas, también de tormentos psicológicos.

«A mí sí me torturaron de verdad. A mí sí me dieron duro. Yo tengo cicatrices en mi cuerpo», señala indicando varios puntos de su brazo, torso y pecho, llenos de marcas de agresiones que los tatuajes intentan tapar. «Aquí tengo la quemadura», dice mostrando su antebrazo. Una provocada por un encendedor de coche que utilizaron las autoridades del régimen el día de su detención para inmovilizarle.

Ezaine muestra su boca. Le faltan varias piezas dentales. «Me pegaron con el fusil», añade, y eso le provocó la pérdida de uno de uno de sus dientes. Señala también su torso. «Tengo dos fracturas en la costilla», apunta explicando cómo intentó forcejear para huir de sus agresores. «En ese momento me vino uno con el fusil y ahí fue cuando tuve que quedarme un poco más tranquilo», añade.

También narra que le pegaron descargas eléctricas con una pistola táser. Un objeto que describe como «un bastón extensible que utilizan los policías, que es de hierro, y me daban mucho golpes». «Me hicieron arrodillarme obligado e hicieron que metiera la boca detrás del tubo de escape de una camioneta de un coche y en ese momento aceleraron y yo me tragué todo el humo y ya no podía más», detalla.

Zapatero, «pieza clave» del régimen

El fotoperiodista, a preguntas de OKDIARIO, detalla cuál es la relación del ex presidente Rodríguez Zapatero con el chavismo. A su juicio, el que fuera líder del PSOE ha sido y es «partícipe de la corrupción en Venezuela».

Sostiene de él que es «un operador internacional» con el régimen chavista. «Le ha hecho el lobby a Nicolás Maduro y a otros gobiernos. Incluso yo te puedo asegurar que él financió algunas campañas en Venezuela de alcaldes y gobernadores, incluyendo la diputada Carlina, que era candidata a la alcaldía de El Hatillo, la financió con 400.000 €», apunta.

«Me hago responsable frente a la cámara», sostiene apuntando la mirada firme hacia el objetivo del equipo de OKDIARIO. «Zapatero financió algunos políticos venezolanos por orden de Nicolás Maduro Moros y Delcy Rodríguez», señala.

Es más, apunta a su relación directa con Timoteo Zambrano, conocido un operador político al que en Venezuela denominan «alacranes». «Se hace llamar oposición, pero trabajan para el Gobierno, les empezó a buscar algunos candidatos y comenzó a recolectar dinero», sostiene. «Incluso Zapatero fue el que dio dinero a algunos candidatos», afirma.

También relata que el propio ex presidente español también estaba metido «en el problema de la aerolínea Plus Ultra». «La mayoría de la información que salió en estos días sobre Zapatero salió de Venezuela, de personas que sabían las operaciones que estaba realizando Zapatero», declara ante las cámaras de este medio. «La misma gente del Gobierno del chavismo fueron los que filtraron las informaciones y las hicieron llegar a algunos personajes en España», prosigue.

«Al caer Zapatero van a caer muchísimos», advierte Medina Ezaine. «Zapatero yo te puedo asegurar que es un corrupto de primera línea», zanja con la misma firmeza.