Localizan a 68 inmigrantes ilegales llegados en tres pateras a las costas de Ibiza y Formentera

La Guardia Civil ha interceptado a 68 inmigrantes ilegales que han llegado en tres pateras este viernes a las costas de Ibiza y Formentera.

Según ha detallado la Delegación del Gobierno en Baleares, a las 5:46 horas se ha procedido a la interceptación de un total de 26 personas de origen magrebí, en la playa de Santa Eulalia des Riu, en Ibiza. Han intervenido efectivos de la Guardia Civil del Puesto Principal de Santa Eularia des Riu y del Puesto Principal de San Antoni de Portmany.

A las 07:30 horas se ha localizado una segunda embarcación con un total de 16 personas de origen magrebí, en la zona de Es Pilar de Sa Mola de la isla de Formentera. Han intervenido agentes de la Guardia Civil del Puesto de Formentera y de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia.

Posteriormente, a las 12:30 horas, se ha procedido a la interceptación de otras 26 personas de origen magrebí, en la zona de Es Caló de San Agustí en la isla de Formentera. Han intervenido la Guardia Civil del Puesto de Formentera.

Hace unos días este periódico ya publicó que Formentera exige pruebas de edad urgentes ante el aluvión de inmigrantes que se hacen pasar por menas y que son ingresados en centros de menores, alterando la ya de por sí crispada y frágil convivencia interna, y disparando con ello la tensión y la conflictividad.

Lo ha exigido el presidente del Consell de Formentera, Óscar Portas, a la directora insular de la Administración del Estado en Ibiza y Formentera, Raquel Guasch, en una reunión planteada para abordar diferentes cuestiones relacionadas con la gestión de la llegada de inmigrantes ilegales a la menor de las Islas Baleares con 12.000 residentes.

Portas ha reclamado que se agilicen las pruebas de verificación de edad que se practican a los menas (menores inmigrantes no acompañados) y ha explicado que la convivencia entre menores y personas adultas dentro de los mismos recursos es uno de los factores que genera conflictos y tensiones.