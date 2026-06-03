Las universidades de España con las notas de corte más altas y más para el curso 2026 – 2027

Las pruebas de acceso a la universidad ya están en marcha en buena parte de España y, con ellas, vuelve una de las grandes preocupaciones de cada curso y que es del todo comprensible ya que tiene que ver con las notas de corte. En Madrid las pruebas PAU comenzaron el 1 de junio, en la mayoría de comunidades comenzaron ayer y todavía quedan por celebrarse en regiones como Castilla-La Mancha o Cataluña, donde tendrán lugar los días 8 y 9. En este contexto, miles de estudiantes miran ya hacia el siguiente paso para saber qué nota necesitarán para entrar en la carrera que quieren.

Más allá de los nervios de estos días, hay una realidad que se repite año tras año y es que algunas carreras concentran tanta demanda que acceder a ellas exige prácticamente rozar el 14. Y no sólo Medicina como siempre se piensa, sino los últimos cursos han ganado mucho peso los dobles grados de perfil científico, que se han colocado en lo más alto del ranking. De cara al curso 2026-2027, todavía no hay cifras definitivas, pero sí una referencia clara que son las notas del curso anterior. Con esos datos se puede anticipar qué titulaciones volverán a estar entre las más exigentes y en qué universidades será más difícil conseguir plaza.

Qué es la nota de corte y por qué cambia cada año

La nota de corte no es una cifra fija que marque la universidad antes de empezar el curso. Es, simplemente, la nota del último estudiante que consiguió plaza el año anterior en ese grado concreto de modo que significa que cambia todos los años. Depende directamente de cuántas personas solicitan esa carrera y del número de plazas disponibles. Cuanta más demanda y menos plazas, más sube. Por eso también hay diferencias entre ciudades. Una misma carrera puede tener una nota muy alta en Madrid o Barcelona y algo más baja en otras universidades donde la presión de estudiantes es menor.

Las carreras con las notas de corte más altas en España

Si se revisan los últimos datos disponibles, hay una tendencia clara con los dobles grados de ciencias que están dominando el ranking. El caso más evidente es el doble grado de Matemáticas y Física, que vuelve a ocupar el primer puesto. En la Universidad Complutense de Madrid alcanzó un 13,69, seguido por la Universidad de Sevilla con un 13,59 y a partir de ahí aparecen titulaciones muy similares, casi todas en el mismo ámbito:

Matemáticas + Física en la Universidad Complutense de Madrid (13,69)

Matemáticas + Física en la Universidad de Sevilla (13,59)

Ingeniería Física + Tecnologías Industriales en la Universidad Carlos III de Madrid (13,46)

Informática + Matemáticas en la Complutense de Madrid (13,46)

Matemáticas + Ingeniería Informática en la Universidad de Málaga (13,37)

Son notas muy cercanas al máximo posible, lo que refleja hasta qué punto hay competencia por entrar en estos estudios.

Las universidades donde es más difícil entrar

Si el foco se pone en las universidades, también se detectan patrones claros. Madrid, Andalucía, Cataluña o Castilla y León concentran buena parte de las notas más altas. Universidades como la Complutense, la Carlos III, la de Sevilla o la de Granada aparecen de forma recurrente en los primeros puestos.

No es sólo una cuestión de prestigio sino que en muchos casos, la combinación de alta demanda y un número limitado de plazas hace que las notas se disparen. En cambio, en otras comunidades con menor presión de estudiantes, como algunas zonas insulares o regiones con menos población, las notas pueden ser más bajas incluso en carreras similares.

Medicina sigue siendo una de las más exigentes

A pesar del auge de los dobles grados, Medicina sigue siendo una de las carreras más exigentes para acceder. En universidades como Sevilla o Granada supera el 13,2, y en muchas otras no baja del 12,5. Es una constante año tras año. La diferencia es que, al haber más plazas que en algunos dobles grados, en ocasiones queda ligeramente por debajo de estos en el ranking. Junto a Medicina, también destacan otras titulaciones sanitarias como Odontología, que supera el 13 en algunos centros, o Biomedicina.

El auge de los dobles grados y las carreras tecnológicas

Uno de los cambios más claros en los últimos años es el peso de las titulaciones vinculadas a las matemáticas, la informática y los datos. Dobles grados como Matemáticas + Informática, Física + Matemáticas o Ciencia de Datos + Ingeniería Informática han escalado posiciones muy rápido. El motivo es doble. Por un lado, la demanda laboral en sectores como la inteligencia artificial o las finanzas. Por otro, la escasez de plazas, que hace que las notas suban. Esto ha provocado que otras carreras tradicionales, como Derecho o ADE, pierdan presencia en las primeras posiciones, algo que hace unos años era difícil de imaginar.

Las carreras con notas más bajas

En el otro extremo, la nota mínima de acceso sigue siendo un 5 en muchas titulaciones. Suelen ser estudios con más plazas o menor demanda. Aquí aparecen carreras relacionadas con turismo, algunas humanidades o determinadas ingenierías menos solicitadas. Esto no significa que sean opciones de menor valor, sino que hay menos competencia para acceder.

Cuándo se sabrán las notas de corte 2026-2027

Las notas de corte del próximo curso no se conocerán hasta el mes de julio.Tras la Selectividad, las notas se publican a mediados de junio y, a partir de ahí, comienza la preinscripción. Las primeras listas de admitidos suelen salir entre el 9 y el 15 de julio, dependiendo de la comunidad autónoma. Esa primera adjudicación es la que marca la nota de corte inicial. Después, las cifras pueden variar ligeramente en las siguientes listas, ya que hay estudiantes que renuncian o cambian de opción.

Un detalle importante que conviene tener en cuenta es que unas décimas pueden marcar la diferencia. En las carreras más demandadas, pequeñas diferencias tienen mucho peso y una variación de apenas 0,2 o 0,3 puntos puede cambiar por completo las opciones de entrar en una universidad u otra. Por eso, más allá de fijarse en una nota concreta, lo más recomendable es analizar varias referencias y tener alternativas, sobre todo en titulaciones donde la competencia es máxima. Con ese margen, es más fácil tomar decisiones realistas cuando llegue el momento de elegir carrera y universidad.