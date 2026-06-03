Uno de los puntos centrales del conflicto es el contenido de esos mensajes, en los que, según la denuncia de Silvia Bronchalo, el actor habría utilizado expresiones como «loca», «pirada», «chiflada» o «barriobajera», además de insinuaciones sobre supuestos problemas de salud mental. Bronchalo sostiene que estos comentarios no fueron hechos aislados, sino parte de una dinámica de descalificación personal que se habría prolongado en el tiempo, afectando directamente a su dignidad y a su papel como madre. «Volvió a contactarme otra vez, como hacía antiguamente, con los mismos términos de siempre: me llamaba ‘loca’, ‘pirada’, ‘chiflada’ y ‘barriobajera’, entre otros insultos. Yo me he criado en Puente de Vallecas, en un barrio humilde, y siempre me ha subestimado por ello», señala.

Además, en su declaración, la madre de Daniel Sancho relató que lo que más le dolió fue la atribución de responsabilidad sobre la situación de su hijo. Según su versión, Rodolfo Sancho llegó a culparla de los traumas del joven, reabriendo heridas personales que ella consideraba cerradas desde hacía años. También insistió en que se sintió nuevamente tratada con desprecio, recordando que en el pasado ya habría sido descalificada con términos similares por su origen social y su procedencia de un barrio humilde de Vallecas.

Por su parte, el actor defendió en todo momento una interpretación completamente distinta de los hechos. En su declaración ante la jueza, aseguró que su intención nunca fue insultar, sino realizar un «comentario» o «consejo» sobre la situación emocional de su expareja. Incluso llegó a argumentar que, de haber querido vejarla, habría utilizado expresiones mucho más agresivas, negando así cualquier voluntad de humillación. También reconoció el uso de mayúsculas en algunos mensajes, que justificó como una forma de énfasis y no de hostilidad.

El otro frente del juicio entre Bronchalo y Rodolfo Sancho

Otro de los aspectos relevantes del procedimiento ha sido el componente económico. En sus últimas declaraciones, Bronchalo aseguró que el actor le habría solicitado cantidades de 25.000 y posteriormente 60.000 euros para contribuir a los costes de la defensa de su hijo. Una afirmación que añade una nueva dimensión al conflicto, al situarlo también en el terreno de la gestión financiera del caso.

Por su parte, Rodolfo Sancho declaró haber asumido en solitario un gasto superior a los 170.000 euros en el marco del proceso judicial en Tailandia, subrayando que no ha recibido aportaciones económicas de Bronchalo. Según su versión, cualquier ayuda hacia su hijo ha sido voluntaria y directa, sin interferencias ni condicionantes.

Más allá del objeto jurídico del procedimiento, las vistas han dejado al descubierto un enfrentamiento mucho más profundo. Las declaraciones cruzadas sobre episodios personales, recuerdos familiares y la gestión emocional del caso han convertido el proceso en un escenario de confrontación total entre ambos progenitores. En ese sentido, el conflicto trasciende el ámbito de los mensajes de WhatsApp y se adentra en años de discrepancias acumuladas.

El resultado final del procedimiento penal ha cerrado la causa en términos jurídicos, pero no ha resuelto el distanciamiento entre las partes. Al contrario, las últimas vistas, a las que COOL ha tenido acceso, muestran una ruptura comunicativa prácticamente total y dos relatos irreconciliables sobre lo ocurrido dentro y fuera del proceso judicial.