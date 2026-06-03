La demoledora acusación de Silvia Bronchalo contra Rodolfo en pleno juicio: «Me llamaba loca, pirada y barriobajera»
COOL sigue desgranando en exclusiva los detalles del juicio entre Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo
El origen del conflicto se sitúa en varios mensajes de WhatsApp que motivaron la denuncia por supuestas vejaciones
Durante el juicio, Bronchalo acusó a su expareja de insultos y descalificaciones reiterada
COOL sigue desgranando en exclusiva todos los detalles del juicio entre Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo, un procedimiento que ha vuelto a reabrir el foco mediático sobre la complicada relación entre ambos y sobre la gestión del caso de su hijo, Daniel Sancho, que continúa preso en Tailandia por el asesinato premeditado del cirujano colombiano Edwin Arrieta, el descuartizamiento y la ocultación del cadáver, además del robo del pasaporte de la víctima, hechos ocurridos en la isla de Koh Phangan en agosto de 2023.
Las últimas vistas en los juzgados de Alcobendas han permitido conocer con más detalle no solo el origen de la denuncia por supuestas vejaciones en mensajes de WhatsApp, sino también el trasfondo de una ruptura familiar que lleva años acumulándose y que ha terminado estallando en sede judicial, aunque el asunto penal ya haya quedado resuelto con la absolución del actor. En este contexto, este medio ha tenido acceso en exclusiva tanto al vídeo íntegro del juicio conjunto como a las declaraciones individuales de cada una de las partes durante las distintas fases de la vista.
Este acceso permite reconstruir con mayor precisión el desarrollo del procedimiento y el contraste entre dos versiones completamente opuestas sobre los hechos que originaron la denuncia: varios mensajes de WhatsApp intercambiados durante la gestión de la defensa de Daniel Sancho en Tailandia.