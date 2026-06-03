JUICIO DE RODOLFO SANCHO Y SILVIA BRONCHALO

La demoledora acusación de Silvia Bronchalo contra Rodolfo en pleno juicio: «Me llamaba loca, pirada y barriobajera»

COOL sigue desgranando en exclusiva los detalles del juicio entre Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo

El origen del conflicto se sitúa en varios mensajes de WhatsApp que motivaron la denuncia por supuestas vejaciones

Durante el juicio, Bronchalo acusó a su expareja de insultos y descalificaciones reiterada

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Marta Menéndez

COOL sigue desgranando en exclusiva todos los detalles del juicio entre Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo, un procedimiento que ha vuelto a reabrir el foco mediático sobre la complicada relación entre ambos y sobre la gestión del caso de su hijo, Daniel Sancho, que continúa preso en Tailandia por el asesinato premeditado del cirujano colombiano Edwin Arrieta, el descuartizamiento y la ocultación del cadáver, además del robo del pasaporte de la víctima, hechos ocurridos en la isla de Koh Phangan en agosto de 2023.

Las últimas vistas en los juzgados de Alcobendas han permitido conocer con más detalle no solo el origen de la denuncia por supuestas vejaciones en mensajes de WhatsApp, sino también el trasfondo de una ruptura familiar que lleva años acumulándose y que ha terminado estallando en sede judicial, aunque el asunto penal ya haya quedado resuelto con la absolución del actor.  En este contexto, este medio ha tenido acceso en exclusiva tanto al vídeo íntegro del juicio conjunto como a las declaraciones individuales de cada una de las partes durante las distintas fases de la vista.

Este acceso permite reconstruir con mayor precisión el desarrollo del procedimiento y el contraste entre dos versiones completamente opuestas sobre los hechos que originaron la denuncia: varios mensajes de WhatsApp intercambiados durante la gestión de la defensa de Daniel Sancho en Tailandia.

Silvia Bronchalo en el juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Alcobendas. (Foto: Europa Press)
Silvia Bronchalo sale del juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Alcobendas. (Foto: Ep)

Uno de los puntos centrales del conflicto es el contenido de esos mensajes, en los que, según la denuncia de Silvia Bronchalo, el actor habría utilizado expresiones como «loca», «pirada», «chiflada» o «barriobajera», además de insinuaciones sobre supuestos problemas de salud mental. Bronchalo sostiene que estos comentarios no fueron hechos aislados, sino parte de una dinámica de descalificación personal que se habría prolongado en el tiempo, afectando directamente a su dignidad y a su papel como madre. «Volvió a contactarme otra vez, como hacía antiguamente, con los mismos términos de siempre: me llamaba ‘loca’, ‘pirada’, ‘chiflada’ y ‘barriobajera’, entre otros insultos. Yo me he criado en Puente de Vallecas, en un barrio humilde, y siempre me ha subestimado por ello», señala.

Además, en su declaración, la madre de Daniel Sancho relató que lo que más le dolió fue la atribución de responsabilidad sobre la situación de su hijo. Según su versión, Rodolfo Sancho llegó a culparla de los traumas del joven, reabriendo heridas personales que ella consideraba cerradas desde hacía años. También insistió en que se sintió nuevamente tratada con desprecio, recordando que en el pasado ya habría sido descalificada con términos similares por su origen social y su procedencia de un barrio humilde de Vallecas.

Rodolfo Sancho en el juicio con Silvia Bronchalo. (Foto: COOL)
Rodolfo Sancho en el juicio con Silvia Bronchalo. (Foto: COOL)

Por su parte, el actor defendió en todo momento una interpretación completamente distinta de los hechos. En su declaración ante la jueza, aseguró que su intención nunca fue insultar, sino realizar un «comentario» o «consejo» sobre la situación emocional de su expareja. Incluso llegó a argumentar que, de haber querido vejarla, habría utilizado expresiones mucho más agresivas, negando así cualquier voluntad de humillación. También reconoció el uso de mayúsculas en algunos mensajes, que justificó como una forma de énfasis y no de hostilidad.

El otro frente del juicio entre Bronchalo y Rodolfo Sancho

Otro de los aspectos relevantes del procedimiento ha sido el componente económico. En sus últimas declaraciones, Bronchalo aseguró que el actor le habría solicitado cantidades de 25.000 y posteriormente 60.000 euros para contribuir a los costes de la defensa de su hijo. Una afirmación que añade una nueva dimensión al conflicto, al situarlo también en el terreno de la gestión financiera del caso.

Por su parte, Rodolfo Sancho declaró haber asumido en solitario un gasto superior a los 170.000 euros en el marco del proceso judicial en Tailandia, subrayando que no ha recibido aportaciones económicas de Bronchalo. Según su versión, cualquier ayuda hacia su hijo ha sido voluntaria y directa, sin interferencias ni condicionantes.

Más allá del objeto jurídico del procedimiento, las vistas han dejado al descubierto un enfrentamiento mucho más profundo. Las declaraciones cruzadas sobre episodios personales, recuerdos familiares y la gestión emocional del caso han convertido el proceso en un escenario de confrontación total entre ambos progenitores. En ese sentido, el conflicto trasciende el ámbito de los mensajes de WhatsApp y se adentra en años de discrepancias acumuladas.

El resultado final del procedimiento penal ha cerrado la causa en términos jurídicos, pero no ha resuelto el distanciamiento entre las partes. Al contrario, las últimas vistas, a las que COOL ha tenido acceso, muestran una ruptura comunicativa prácticamente total y dos relatos irreconciliables sobre lo ocurrido dentro y fuera del proceso judicial.

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