El procedimiento judicial que enfrenta a Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo ha vuelto a dejar al descubierto la profundidad de una fractura familiar que, lejos de cerrarse, se ha ido agravando con el paso del tiempo y la presión mediática. Las últimas vistas individuales del caso, a las que COOL ha tenido acceso en exclusiva, muestran dos versiones irreconciliables sobre un conflicto que no sólo gira en torno a mensajes privados, sino también a la gestión emocional, económica y personal de uno de los episodios más mediáticos de los últimos años.

En su declaración, Rodolfo Sancho centró buena parte de su intervención en el impacto económico que, según sostiene, ha supuesto para él la defensa y acompañamiento del caso de su hijo Daniel Sancho, actualmente condenado en Tailandia por el asesinato premeditado del cirujano colombiano Edwin Arrieta, el descuartizamiento y la ocultación del cadáver, además del robo del pasaporte de la víctima, hechos ocurridos en la isla de Koh Phangan en agosto de 2023.

El actor fue especialmente contundente al detallar la cifra que, según su testimonio, ha asumido de manera individual: «Llevo más de 170.000 euros», afirmó ante la magistrada, subrayando que nunca ha recibido ayuda económica por parte de Bronchalo. «Jamás me ha dado un solo euro», insistió durante su comparecencia, negando cualquier aportación por parte de su expareja en la gestión global del proceso.

Sancho defendió además que, lejos de haber bloqueado la participación de Bronchalo en el apoyo económico a su hijo, siempre ha permitido cualquier ayuda destinada directamente al joven. En este sentido, explicó la existencia de una cuenta vinculada a la situación penitenciaria de Daniel en la que la madre habría realizado recargas durante su estancia en prisión. «Aporta lo que quieras al asunto, métele el dinero que quieras a Dani», habría expresado, dejando claro que su discrepancia no se centra en el apoyo al hijo en común, sino en la narrativa sobre la implicación de cada uno en el proceso.

El actor también negó con rotundidad cualquier falta de transparencia en la gestión del caso y rechazó las acusaciones sobre una supuesta ocultación de información. En varios momentos de su declaración, llegó a calificar como falsas las afirmaciones vertidas en su contra por Bronchalo, defendiendo que siempre ha actuado desde la comunicación directa y sin intención de excluir a la madre de Daniel de las decisiones relevantes.

Este nuevo capítulo judicial llega después de un proceso especialmente tenso en el que ambos ya se enfrentaron en una vista anterior por un presunto delito leve de vejaciones. En aquel procedimiento, el foco estuvo en mensajes de WhatsApp que dieron origen a la denuncia, entre ellos la frase «eres bipolar. Y tiene tratamiento», cuya interpretación ha sido uno de los principales puntos de conflicto entre ambas partes. Mientras Bronchalo sostiene que se trató de un ataque personal, Sancho ha defendido siempre que se trataba de un comentario malinterpretado, sin intención de vejación.

El contexto emocional del caso ha sido otro de los elementos recurrentes en las declaraciones. En vistas anteriores, el actor llegó a referirse a episodios de autolesiones de su expareja y a situaciones vividas en el entorno familiar durante la infancia de su hijo, afirmando incluso que el primer recuerdo de Daniel estaría relacionado con uno de esos episodios. Estas palabras generaron un fuerte impacto en sala y añadieron una dimensión aún más delicada al procedimiento.

Por su parte, Bronchalo ha mantenido una versión muy distinta, en la que denuncia sentirse apartada de decisiones clave en la defensa de su hijo y haber recibido comentarios que considera humillantes, especialmente relacionados con su capacidad para participar en gestiones internacionales y con su origen social. Además, sostiene que durante el proceso ha sufrido un fuerte desgaste emocional, agravado por la presión mediática y el conflicto constante con su expareja.

Sea como fuere, lo cierto es que el resultado de estas vistas individuales no solo refuerza la división entre ambas versiones, sino que evidencia una ruptura total en la comunicación entre los progenitores de Daniel Sancho. A pesar de que el procedimiento judicial por el que se enfrentan ha quedado reducido a un delito leve y ya ha sido resuelto con la absolución del actor, el conflicto personal sigue abierto en un plano mucho más profundo.