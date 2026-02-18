La madrastra de Daniel Sancho vuelve a televisión tras el asesinato de Edwin Arrieta

La vida de la familia de Daniel Sancho cambió por completo en el mes de agosto de 2023, cuando se supo que había cometido el terrible crimen contra Edwin Arrieta. Desde entonces, sus cercanos han vivido años en los que su vida ha girado en torno a este asesinato y la condena de cadena perpetua que el español está cumpliendo en Tailandia en estos momentos. Su padre, Rodolfo Sancho, y su madre, Silvia Bronchalo, han querido apartarse del foco mediático, algo complicado para el actor, que está retomando los rodajes poco a poco con el reciente comienzo de la segunda temporada de Entre tierras. Otra que está sufriendo las consecuencias de este crime es Xenia Tostado, actual pareja de Rodolfo y madrastra de Daniel, que también ha preferido parar durante un tiempo su carrera para evitar preguntas sobre este escabroso asunto.

Xenia es conocida por millones de españoles por ser una de las actrices que ha participado en más series en nuestro país, aunque fue en el rodaje de una película cuando conoció al hijo del mítico Curro Jiménez. Desde entonces, la actriz ha trabajado en títulos tan conocidos como Sin tetas no hay paraíso, aunque no han sido los únicos proyectos en los que la hemos podido ver. También formó parte de Amar es para siempre, interpretando a Lourdes Maldonado, una mujer adinerada que llegó a la Plaza de las Flores para agradecer al detective Bonilla la ayuda que recibió de él en el pasado.

Además, en Antena 3, Tostado trabajó en Bandolera, serie en la que debía meterse en el papel de Lupe, una mujer que huía de su pasado, en el que mató al hombre que le arruinó la vida. Otros muchos la recordarán por La cocinera de Castamar, interpretando a doña Alba, personaje que desprendía glamour durante la serie.

La vida de Xenia Tostado tras el crimen de Daniel Sancho

Desde hace años, Xenia estaba apartada del mundo de la interpretación, centrada en su familia después del nacimiento de Jimena, la hija que tienen en común, y en un negocio relacionado con el mundo del yoga. Desde que saliese a la luz el asesinato de Arrieta, Xenia no había vuelto a las redes sociales, llegando a eliminar su cuenta de Instagram en el año 2024, y reduciendo al mínimo sus apariciones públicas, sin acudir a los eventos en los que era invitado Rodolfo y dejando de acudir a programas como Pasapalabra, donde era una habitual cada temporada.

Ese silencio sepulcral se ha terminado con la llegada de 2026, momento en el que Xenia Tostado vuelve a dejarse ver en las redes sociales, completamente centrada en retomar su carrera como actriz. Para ello, desde el mes de febrero se ha incorporado en uno de los nuevos fichajes de Sueños de libertad.

En la serie de Antena 3 interpretará a Beatriz, ex mujer de Gabriel, al que no ve hace años después de que la abandonase tras un viaje a Canarias. La lectura del testamento de su suegra hará que se reencuentre con él, descubriendo que se ha vuelto a casar y que ha tenido un hijo.

Al descubrir esta traición, el personaje de Xenia decidirá aprovechar el momento para tomarse su venganza y chantajear a su ex marido a cambio de no desvelar su gran secreto.