El significado del vídeo que Daniel Sancho, preso en Tailandia, ha publicado en sus redes sociales

Daniel Sancho continúa con su adaptación a la vida en la prisión de Surat Thani, donde, si no hay cambios en su situación, pasará el resto de su vida tras ser condenado a cadena perpetua por el asesinato de Edwin Arrieta en Tailandia. Por el momento no había noticias sobre la situación del hijo de Rodolfo Sancho, pero este martes sorprendía al publicar un vídeo en su cuenta de Instagram. Se trata de algo sorprendente, ya que en su situación no debería tener acceso a su teléfono móvil, por lo que todo apunta a que haya podido tener ayuda desde el exterior para publicarlo. Explicamos el significado que podría tener este gesto que es complicado de entender en España, pero que podría ser importante para el condenado y la cultura en la que ahora mismo vive.

En esta publicación se puede ver a un grupo de jóvenes cantando algo que parecen rezos mientras están apoyadas sobre sus rodillas. Tal y como ha podido saber Happy FM, estos cánticos se realizan en idioma Pali, que es la que se dice que utilizó Buda para predicar sus enseñanzas y que sirvió para expandir su religión. Es por eso que en la actualidad es un dialecto que se utiliza para oraciones y rezos, siendo la religión mayoritaria en Tailandia.

Haber publicado este vídeo podría suponer un acercamiento de Daniel Sancho a la religión budista, algo que no sería de extrañar debido a que podría encontrar consuelo en ella ante la complicada situación que vive. Además, antes de cometer el crimen y ser condenado ya se había acercado a la cultura tailandesa, por lo que parecía un paso más que natural al vivir rodeado de ciudadanos del país.

Aunque las fuentes consultadas no saben explicarnos qué podría decir exactamente este vídeo, lo cierto es que se trata de una forma de confirmar su acercamiento a esta religión. Pero sigue quedando en duda cómo es posible que haya podido publicar en sus redes sociales, cuando se supone que no puede tener acceso dispositivos móviles, excepto cuando realiza las videollamadas con sus familiares, amigos y abogados, aunque siempre con la supervisión de agentes de la prisión.

Ha sido El programa de Ana Rosa donde se ha explicado que habría sido un confidente quien ha seguido las órdenes de Daniel. Tal y como explicaba el espacio de Telecinco, este confidente, con el que lleva meses hablando, ha recibido una carta de puño y letra del español, en la que le pide que lo publique.

Desde el programa han tenido acceso a esa carta y han podido comprobar que esa petición llegó hace apenas unas horas con la siguiente frase: «Por favor, haz lo de Instagram en caso de que no lo hayas hecho todavía. Es superimportante para mí».

Tal y como ha explicado en alguna ocasión Silvia Broncano, su madre, e incluso sus abogados en España, Daniel reza varias veces al día, una rutina que se sigue diariamente en la cárcel. Este sería un paso más para seguir integrándose junto a sus compañeros de prisión, ya que también estaría estudiando tailandés para poder comunicarse con el resto de presos y no sólo con los que hablan inglés, puesto que en Surat Tani la cantidad de extranjeros es mucho menor.