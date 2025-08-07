Silvia Bronchalo confiesa cómo se encuentra Daniel Sancho: «Esta semana está siendo un poco revuelta»

Hace dos años, Daniel Sancho se vio envuelto en problemas tras ser detenido por las autoridades tailandesas, acusado de haber matado y descuartizado a Edwin Arrieta. El chef se enfrentó al juicio, por el que fue condenado a cadena perpetua por haber acabado con la vida del cirujano colombiano. De esta manera, desde entonces y en la actualidad, el hijo de Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo se encuentra cumpliendo condena en la cárcel de Surat Thani. No es ningún secreto que este caso ha sido uno de los más mediáticos que se recuerdan, puesto que la expectación era máxima. Tras dos años del terrible suceso, este asunto vuelve a estar a la orden del día. Recordemos que Daniel Sancho solicitó en marzo una nueva vista para poder contar con nuevos testigos después de que éstos apareciesen en el documental de Max en el que participó su padre.

Lejos de que todo quede ahí, recientemente, han surgido diversos rumores sobre la situación de Daniel Sancho en la prisión de Surat Thani. De esta manera, y a pesar del comunicado que lanzó Rodolfo Sancho hace unos días, Silvia Bronchalo ha querido hablar con TardeAR para tratar de cortar de raíz cualquier tipo de especulación al respecto: «He escuchado que decían que tenía algún privilegio y entiendo que no tiene ninguno. Él duerme en una celda con más presos. Nadie tiene una celda para él solo». Y añadió: «De hecho, si tuviera una celda para él solo, sería una celda de castigo únicamente y eso no ha ocurrido». Por si fuera poco, Silvia ha dado detalles de cómo se encuentra Daniel Sancho tras estar dos años entre rejas: «Está bien. Han pasado dos años y, es verdad, esta semana está siendo un poco revuelta con algunas informaciones, pero está bien».

La actriz no dudó en compartir muchos más detalles con los compañeros de TardeAR: «Tiene sus días, unos estará mejor y otros peores, al igual que cualquier persona. No tiene ningún problema ni ningún conflicto con nadie». Al parecer, la rutina de Daniel Sancho en la cárcel de Surat Thani es la misma que la del resto de presos: se levantan pronto, rezan, les cuentan varias veces y realizan tres comidas al día.

En sus declaraciones a TardeAR, Silvia Bronchalo reconoció que habla con su hijo una vez por semana. Además, al tratarse de un preso internacional, tiene derecho a llamadas y videollamadas con familiares con más frecuencia, ya que es más complicado que vayan a la prisión a visitarle.

Además, la que fuese pareja de Silvia Bronchalo quiso dar detalles de cómo se encuentra el chef tras el recurso que interpuso: «Esto lo lleva el equipo legal. De momento no ha habido contestación por parte de la corte. Creo que ahora a quien le toca resolver o hablar es a la corte de Tailandia. Él tiene su optimismo, lógicamente».

Tal y como ha dado a conocer el programa de Telecinco, actualmente, Daniel Sancho tendría que pagar 130.000 euros, puesto que cada año que pasa aumentan los intereses. Silvia Bronchalo ha querido aclarar por qué todavía no se ha abonado esa cantidad de dinero: «La justicia tailandesa dice que si no se abona hay unos meses de demora, pero, evidentemente, hasta que no haya una sentencia firme, por lo que tengo entendido, desconozco realmente si es obligatorio pagar».

Así pues, en cuanto haya una sentencia firme, la actriz deja claro que ella es partidaria de abonar esa cantidad: «No estoy en contacto con el equipo jurídico, pero por mi parte sí la abonaría». Todo ello mientras ha querido incidir en que no tiene ningún tipo de contacto con los abogados de Daniel, aunque sí habla de forma regular con él.