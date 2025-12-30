Pelea de pareja en Palma que casi termina en tragedia: uno con cuchillo y la casa hecha añicos

Agentes de la Policía Nacional en Palma detuvieron a una pareja tras un violento altercado en su domicilio que dejó a ambos con diversas lesiones. La intervención policial se produjo en las primeras horas del pasado sábado, después de que los vecinos alertaran sobre la pelea.

Según informaron fuentes oficiales, la llamada al 091 se registró alrededor de la 01:45 horas, alertando de una fuerte discusión entre dos personas en un domicilio cercano a la calle Manacor. Según los primeros indicios, la pelea habría escalado hasta el punto de provocarse lesiones de diversa gravedad.

Al llegar al lugar, varias patrullas del Grupo de Atención al Ciudadano de la Policía Nacional fueron recibidas por una testigo presencial, quien declaró haber presenciado la discusión desde el interior de la vivienda. La testigo señaló que la pelea comenzó por motivos aún desconocidos y que en un momento dado una de las personas involucradas utilizó objetos peligrosos, entre ellos un cuchillo de cocina, mientras golpeaba el mobiliario y rompía cristales y un televisor.

Los agentes, al ingresar al domicilio, encontraron la puerta abierta y un evidente desorden: muebles destrozados, vidrios rotos y restos de un cuchillo de cocina junto al mango de otro. En el pasillo hallaron a una de las personas involucradas, visiblemente nerviosa y con moratones y erosiones en el rostro, además de sangre en sus manos. Esta persona reconoció haber mantenido una acalorada discusión con su pareja, que derivó en agresiones mutuas.

Posteriormente, en el interior de una habitación, los agentes localizaron a la otra persona, quien presentaba cortes en el pecho y en una mano, además de un golpe en el rostro. Según su declaración, su pareja había intentado agredirla con un cuchillo de cocina durante la discusión.

Tras constatar que los hechos revestían carácter delictivo, la Policía Nacional procedió a la detención de ambos. Una de las personas fue arrestada como presunta autora de un delito de homicidio en grado de tentativa y de quebrantamiento de medida cautelar, dado que contaba con una orden de alejamiento vigente respecto a su pareja. La otra persona fue detenida como presunta autora de un delito de lesiones.

Las investigaciones continúan abiertas para esclarecer las causas que originaron la pelea y determinar la extensión exacta de las responsabilidades legales de cada implicado.